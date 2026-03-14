Homem agride mulher e atira drogas contra policiais no Vale do Rio Doce

Um homem foi preso na manhã deste sábado (14/3) após arremessar um pote com drogas contra policiais militares na cidade de Aimorés (MG), Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar, a equipe de radiopatrulhamento foi acionada após uma denúncia de violência doméstica. De acordo com as informações, um homem, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico, teria agredido a esposa e estaria bastante exaltado na residência.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma aglomeração de familiares do suspeito. Durante a abordagem, o homem arremessou um pote de cosmético na direção de um dos policiais e afirmou: “É droga que vocês vieram procurar? A droga está aí”.
O objeto foi recolhido pelos militares, mas não foi analisado naquele momento, uma vez que a prioridade era conter o suspeito e garantir a segurança dos presentes no local.
Em seguida, o homem saiu para a rua gritando que não seria preso. Ele ameaçou os policiais e chegou a pegar um bloco de pedra, afirmando que os agrediria caso tentassem detê-lo. Mesmo após tentativas de negociação, continuou com ameaças e desacatos. Diante da situação, foi solicitado apoio do Tático Móvel. Com a chegada do reforço, o suspeito voltou a se armar, desta vez com um pedaço de telha, repetindo que não permitiria a prisão.
Durante nova tentativa de abordagem, ele fugiu por uma rua próxima e pulou uma cerca que dá acesso a uma área de mata. Ao verificar o pote arremessado anteriormente, os policiais encontraram vários invólucros plásticos com pedras de uma substância semelhante a crack, embaladas individualmente e prontas para a venda.
Os militares retornaram à casa do suspeito e, mediante autorização da mãe dele, fizeram buscas no quarto onde ele dorme, mas nenhum outro material ilícito foi encontrado. Após rastreamento, o homem foi localizado novamente no portão da residência. Segundo a polícia, ele não obedeceu às ordens dos policiais e foi necessário o uso de spray de pimenta para contê-lo e efetuar a prisão.
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O suspeito foi preso por tráfico de drogas, levado ao hospital para atendimento médico e descontaminação do agente químico e, em seguida, encaminhado à Polícia Civil. Sobre a denúncia inicial de agressão, ele e a esposa negaram os fatos, e a mulher não apresentava sinais aparentes de violência, segundo a PM.