Idoso de 76 anos é preso por tráfico de drogas na Grande BH

Um idoso de 76 anos foi preso na manhã deste sábado (14/3) por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a prisão ocorreu por volta das 7h, na Rua Leonel Coelho, onde os agentes de segurança chegaram após receberem informações do serviço de inteligência de que havia um mandado de prisão em aberto contra o morador do imóvel.

No local, os policiais foram recebidos pelo próprio suspeito, que foi informado sobre a ordem judicial. Durante as buscas na casa, os militares perceberam que o idoso demonstrou desconforto quando a equipe se aproximou de um dos quartos e tentou impedir a entrada dos policiais no cômodo.

Diante da atitude suspeita, os militares entraram no quarto e encontraram, sobre a cama, uma sacola transparente com nove tabletes de maconha, além de uma balança de precisão. Ao ser questionado, o homem confirmou que o material era droga. Inicialmente ele demonstrou hesitação, mas acabou indicando aos policiais onde havia mais entorpecentes.

No interior de um armário foi encontrado um pote de vidro com outras porções da substância. Já em um dos bolsos de uma jaqueta do suspeito os militares localizaram R$ 12.450 em dinheiro.

Segundo a PMMG, o idoso admitiu que atua há anos no comércio de drogas. Ainda conforme a corporação, ele possui diversas passagens policiais por tráfico, inclusive o mandado de prisão em aberto foi expedido pelo mesmo motivo.

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Todo o material foi apreendido e o homem, preso, sendo encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Ele está à disposição da Justiça.