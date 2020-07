Dois idosos acusados de tráfico de drogas são presos em BH e Sete Lagoas

Droga apreendida na casa de idoso no Bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Nos oito primeiros dias de julho, dois idosos já foram presos por tráfico de drogas na Região Metropolitana de BH.

Na madrugada dessa quarta-feira, na Rua Amaranto Verde, na favela Beira Linha, no Bairro Ribeiro de Abreu, policiais militares da Gepar 27.669, comandados pelo sargento Heiderick prenderam um homem de 68 anos acusado de traficar drogas.

Os policiais encontraram em sua casa 532 buchas de maconha, 308 pinos de cocaína, uma faca e duas balanças de precisão.

Segundo o sargento, a viatura fazia um patrulhamento de rotina quando receberam a denúncia de que um homem estaria armazenando drogas em uma casa de péssimo estado de conservação, que era habitada por um idoso.

Chegando ao endereço, os policiais foram recebidos por Salvador, que permitiu a entrada na casa. Em princípio, ele negou que houvesse droga no local. Mas, nas buscas, ao entrarem no quarto do homem, encontraram, dentro de uma sapateira que ficava atrás da porta, maconha e cocaína prontos para venda.

Na apuração, os policiais descobriram que o homem era usado como guardador da droga. Ele contou ter recebido a sapateira de um homem que se chamaria Luan, que lhe pediu para guardar. Mas afirmou não saber qual era o conteúdo. As investigações são feitas, agora, pela 1ª Delegacia Seccional Leste.

Sete Lagoas

Na semana passada, em Sete Lagoas, um idoso de 68 anos foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no Bairro Piedade, num trabalho conjunto entre policiais civis e o canil da Polícia Militar.

A prisão foi possível a partir de uma denúncia anônima recebida pela Polícia Civil. O informante avisou aos detetives que essa pessoa traficava no Bairro Piedade. Os policiais foram até a casa do homem e lá encontraram entorpecentes, aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro. Levado para a delegacia, comprovou-se que o preso tinha outras passagens pelo mesmo crime.