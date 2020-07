Homem aponta arma para polícia e acaba preso quando tentava fugir

Quando interceptaram um veículo suspeito, na manhã desta segunda-feira (6), próximo a Justinópolis, em Ribeirão das Neves, os policiais militares foram surpreendidos pelo motorista, que desceu do carro empunhando uma arma e ameaçando atirar. Identificado como D.V.S., de 32 anos, foragido da Justiça, o homem acabou preso numa lagoa próximo a Vespasiano, quando tentava fugir.





O cabo Reinaldo, da 204ª Companhia PM, um dos policiais que participaram da caça ao criminoso, conta que eles já estavam no encalço do homem, que era procurado por causa das condenações por porte ilegal de arma, tráfico e uso de drogas, roubo, extorsão e receptação.Os oficiais receberam informações de que o carro do foragido havia sido visto na região. Ao se depararem com o veículo, deram ordem de parada e mandaram que o motorista descesse. Para surpresa, o homem desceu já com uma, ordenando que os policiais se afastassem ou atiraria.A cena, típica de filme norte-americano, não terminou por aí. De repente, o criminoso saiu em desabalada carreira, entrando num matagal. Foi seguido pelos policiais, que conseguiram alcançá-lo cerca de três quilômetros depois, na beira da Lagoa Pedra Branca, no Bairro Fazenda Severina, que pertence a Vespasiano.Ao revistarem o homem, os policiais não encontraram a arma que ele havia usado, e que, segundo suspeitas, teria sido arremessada na água ou no mato.Ferido no braço, por ter caído quando da captura, o criminoso foi medicado na UPA do bairro, antes de ser levado para a cadeia de Justinópolis.