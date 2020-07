Polícia prende ladrões pouco depois de roubarem ciclistas na Av. Nossa Senhora do Carmo, em BH

(foto: PMMG/Divulgação)

Constantemente grupos de ciclistas que sobem a Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro- Sul de Belo Horizonte, com destino a trilhas existentes na região de Nova Lima e Casa Branca são vítimas de assalto. O fato voltou a se repetir na manhã deste domingo, no entanto, os dois ladrões, de 32 e 35 anos, não se deram bem e foram presos pouco depois do roubo de celulares, relógios e das bicicletas.Segundo o tenente Caio, dois ciclistas subiam a via, e ao se aproximarem do ponto de ônibus próximo ao Morro do Papagaio, reduziram para que um ônibus voltasse para a avenida. Nesse instante os ladrões se aproximaram e renderam as vítimas, apontando uma arma, tomando-lhes os telefones celulares, relógio, montando nas bicicletas e saindo em direção à Rua Principal, no Morro do Papagaio.Pouco depois de entrarem na favela, chegou ao local uma viatura Gepar, da PM, que foi comunicada sobre o roubo pelas vítimas. De posse das descrições das bicicletas, os policiais iniciaram um rastreamento e localizaram os dois ladrões na Rua Bolívia.Um deles foi imediatamente detido pelos militares. O outro largou a bicicleta e iniciou uma fuga, correndo à pé pelo Beco São Jorge, mas um policial conseguiu alcançá-lo.Os dois presos foram levados para o Ceflan 3, no Barreiro. Todos os objetos roubados foram recuperados e devolvidos às vítimas.