Alerta para baixa umidade do ar no Oeste e Triângulo Mineiro

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa deatua sobre todo o estado de, acionando o alerta nas Regiões Oeste e do Triângulo Mineiro, que devem registrarr mínima de 20% nesta tarde de domingo.Com exceção da faixa Leste do estado, onde o céu fica de nublado a parcialmente nublado, com a ocorrência de nevoeiro ao amanhecer, o restante de Minas Gerais tem céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima registrada nesta madrugada foi de 3 graus no distrito de Monte Verde, no Sul, e a máxima esperada é de 33 graus em Montalvânia, no Norte.Belo Horizontegraus durante a madrugada e máxima de 27 graus à tarde. A tendência é que a capital tenha ligeira elevação da temperatura ao longo da semana. A umidade ralativa do ar mínima em BH deve ficar em torno de 35%.