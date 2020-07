BH tem carreata de apoio a Bolsonaro e pedidos de 'fora Kalil'

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Uma carreata de apoio ao presidente Jair Bolsonaro se concentra na Praça do Papa, Região Sul de BH, na manhã deste domingo. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, foi um dos principais focos de crítica devido à postura adotada por seu governo durante a pandemia do coronavírus, impedindo o pleno funcionamento do comércio na capital.Outro alvo dos manifestantes é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito das Fake News, que atingiu políticos, empresários e apoiadores de Jair Bolsonaro.A Polícia Militar impediu que os manifestantes coloquem varais e bandeiras nas grades que protegem a praça. Entre as faixas colocadas nos veículos que participam da carreata estão: “Impeachment Alexandre de Moraes”; “Basta da COVID ideológica”; “Kalixo, BH não é seu clube”; e “Sou Galo e não sou burro. Fora Kalixo”.Em oposição ao evento, um morador provoca os manisfestantes da janela de sua casa. Pelo microfone, o homem falou “a carreata vai seguir até a casa de Queiroz”, em alusão ao amigo da família Bolsonaro, investigado de ser operador de um esquema de “rachadinha” no gabinete do senador Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Em outra provocação, o morador tenta inverter o motivo da reunião ao berrar no microfone “Uma carreata a favor do prefeito Alexandre Kalil está saindo exatamente agora da Praça do Papa”, para a ira dos manifestantes.