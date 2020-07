Garoto de 7 anos 'anima' avião com gritos de apoio a Bolsonaro

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um menino de 7 anos, vestido com uma fantasia de farda dode Minas Gerais, fez uma “pesquisa” da aprovação do presidenteentre passageiros de um voo lotado. Em pé no corredor sobre duas cadeiras, Pedro Lucas Guerra, conhecido como, pergunta pelo menos três vezes a quem está no avião: “Aqui é Bolsonaro ou não é?”. Os passageiros, boa parte filmando e sem máscaras de proteção contra o coronavírus, respondem com gritos de apoio ao presidente.

Imagina vc entrar num avião... e pouco antes de decolar acontece isso. Oq vc faria? pic.twitter.com/q3YzEX8AOn %u2014 Lype Castanha (@fgcastanha) July 10, 2020

Um usuário do Twitter postou um vídeo da manifestação, e questionou: “Imagina você entrar num avião. E pouco antes de decolar acontece isso. O que você faria?”. Parte dos internautas respondeu que abandonaria o avião, e alguns afirmaram que o voo foi fretado por bolsonaristas, o que explicaria a resposta positiva. O jornalista Reinaldo Azevedo comentou, respondendo a pergunta da postagem: “Denunciaria os pais por uma variante de molestamento infantil”.

Pedro Lucas é fã do presidente Jair Bolsonaro e personagem conhecido de manifestações de direita em Belo Horizonte e em todo o Brasil. Em 29 de junho, ele estava em um protesto contra o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, e a favor da reabertura do comércio da capital mineira, em frente à Prefeitura.

O pai do menino, o empresário Rafael Guerra, contou aoque a admiração por policiais começou durante a campanha eleitoral de 2018. “Hoje ele tem todas as fardinhas: da PM, do Bope, da Rotam e por aí vai. Ele adora e agora resolveu que vai mesmo ser um policial militar”, disse.

O menino tem mais de 10 mil seguidores no Instagram, onde usa o nome “Bolsonarinho” na descrição. O perfil tem fotos com figuras da direita Sara Winter, Allan Terça Livre, Gabriel Monteiro e do governo, como o General Augusto Heleno, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e com o próprio presidente Bolsonaro.