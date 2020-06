Fã mirim de Bolsonaro chama a atenção em ato pela reabertura do comércio em BH

'Bolsonarinho' já é figura carimbada nas manifestações de direita de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









O garoto virou um verdadeiro personagem, como descreve o próprio pai, e participa com frequência de manifestações de direita Brasil afora. Em sua conta do Instagram, coleciona fotos com figuras famosas como Sara Winter, Allan Terça Livre e General Augusto Heleno, além do próprio Bolsonaro. "Ele adora e agora resolveu que vai mesmo ser um policial militar", narra o pai.





Trajado de uma farda completa, com direito a réplicas de armas e algemas, o garoto participou da manifestação na porta da Prefeitura de BH nesta manhã e a descreveu em sua conta no Instagram como "contra o prefeito que quer falir nossa cidade."

Já figurinha carimbada nas manifestações de direita de Belo Horizonte, o pequeno Capitão Guerra, como gosta de ser, de sete anos, chamou a atenção na manhã dessa segunda (29) ao participar fardado do ato pela reabertura do comércio de BH