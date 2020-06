Manifestantes se reúnem em frente à Prefeitura de BH, exigindo a reabertura do comércio

manifestantes se reuniu durante esta manhã na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, na Região Central da cidade, e pediu a reabertura do comércio na capital mineira em meio à pandemia do novo coronavírus. A partir desta segunda-feira, Um grupo dese reuniu durante esta manhã na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, na Região Central da cidade, e pediu a reabertura dona capital mineira em meio àdo novo coronavírus. A partir desta segunda-feira, somente serviços considerados essenciais podem funcionar.







Manifestantes chegaram a ameaçar fechar totalmente a Avenida Afonso Pena, mas acabaram ocupando só duas pistas. Em função disso, o trânsito no local flui, apesar de certa lentidão. Alguns dos manifestantes portavam adereços como caixões, simbolizando o sepultamento do comércio de BH. Para chamar mais atenção, eles fizeram um apitaço.



Houve também a distribuição de máscaras escritas com "fora Kalil", em alusão ao prefeito Alexandre Kalil (PSD). A Guarda Municipal e a Polícia Militar trabalharam na segurança do movimento.





BH voltou a um cenário semelhante ao vivido no início da pandemia. Desde 20 de março, somente os serviços essenciais estavam em funcionamento. A partir de 25 de maio, o isolamento social foi flexibilizado com a reabertura de diversos estabelecimentos.





A capital se encontrava no segundo estágio da reabertura, mas voltou à estaca zero com o aumento do número de casos e ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Veja, abaixo a lista de serviços que podem funcionar e do que será fechado:





- Padaria - das 5h às 21h;

- Comércio varejista de laticínios e frios, açougue, peixaria, hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, armazéns, supermercados e hipermercados - das 7h às 21h;

- Artigos farmacêuticos, artigos farmacêuticos com manipulação de fórmula, comércio varejista de artigos de óptica, artigos médicos e ortopédicos -sem restrição de horário;

- Tintas, solventes, materiais para pintura, material elétrico e hidráulico, vidros, ferragem, madeireira e material de construção em geral -das 7h às 21h;

- Combustíveis para veículos automotores e comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) - sem restrição de horário

- Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase de controle - das 5h às 17h

- Agências bancárias, instituições de crédito seguro, capitalização, comércio e administração de valores mobiliários; casas lotéricas, agências de correio e telégrafo - sem restrição de horário

- Comércio de medicamentos para animais - sem restrição de horário

- Atividades de serviços e serviços de uso coletivo, exceto os especificados no art. 2º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020 - sem restrição de horário

- Atividades industriais - sem restrição de horário

- Banca de jornais e revistas - sem restrição de horário





A regra atual para bares, restaurantes e lanchonetes continua em vigor. Esses tipos de estabelecimentos podem funcionar por delivery ou retirada no local.





Os seguintes estabelecimentos não podem funcionar mais:





- Artigos de bomboniere e semelhantes

- Artigos de iluminação

- Artigos de cama, mesa e banho

- Utensílios, móveis e equipamentos domésticos

- Tecidos e armarinho

- Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

- Produtos de limpeza e conservação

- Artigos de papelaria, livraria e fotográficos

- Brinquedos e artigos recreativos

- Bicicletas e triciclos, peças e acessórios

- Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

- Veículos automotores

- Peças e acessórios para veículos automotores

- Pneumáticos e câmaras de ar

- Comércio atacadista da cadeia de comércio varejista da fase 1

- Cabeleireiros, manicure e pedicure

- Centros de comércio popular instituídos a qualquer tempo por Operações - - - Urbanas visando à inclusão produtiva de camelôs

- Artigos usados

- Artigos esportivos, de camping e afins

- Calçados

- Artigos de viagem

- Artigos de joalheria

- Souvenires, bijuterias e artesanatos

- Plantas, flores e artigos para animais (exceto comércio de animais vivos)

- Bebidas (sem consumo no local)

- Instrumentos musicais e acessórios

- Objetos de arte e decoração

- Tabacaria, armamentos, lubrificantes





Segundo boletim epidemiológico publicado nesse domingo pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a capital mineira tem 5.087 casos de COVID-19, dos quais 108 resultaram em mortes. A recomendação das autoridades de saúde é de que as pessoas não saiam de casa, somente em alguma urgência. O uso de máscara é obrigatório.