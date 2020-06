COVID-19: serviços não essenciais fecham, mas movimento ainda é intenso no Centro de BH

Belo Horizonte voltou nesta segunda-feira a um cenário semelhante ao do início da pandemia do novo coronavírus, quando somente serviços considerados essenciais têm direito a funcionar. Apesar disso, o movimento é intenso na cidade.

Desde 25 de maio, BH vinha flexibilizando o isolamento social e retomando as atividades comerciais. A capital se encontrava no segundo estágio da reabertura, mas voltou à estaca zero com o aumento do número de casos e ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Dentre os estabelecimentos que estavam abertos e precisaram fechar, o Estado de Minas não encontrou nenhum desrespeito à nova norma. Veja, abaixo a lista de serviços que podem funcionar e do que será fechado:

- Padaria - das 5h às 21h;

- Comércio varejista de laticínios e frios, açougue, peixaria, hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, armazéns, supermercados e hipermercados - das 7h às 21h;

- Artigos farmacêuticos, artigos farmacêuticos com manipulação de fórmula, comércio varejista de artigos de óptica, artigos médicos e ortopédicos -sem restrição de horário;

- Tintas, solventes, materiais para pintura, material elétrico e hidráulico, vidros, ferragem, madeireira e material de construção em geral -das 7h às 21h;

- Combustíveis para veículos automotores e comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) - sem restrição de horário

- Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase de controle - das 5h às 17h

- Agências bancárias, instituições de crédito seguro, capitalização, comércio e administração de valores mobiliários; casas lotéricas, agências de correio e telégrafo - sem restrição de horário

- Comércio de medicamentos para animais - sem restrição de horário

- Atividades de serviços e serviços de uso coletivo, exceto os especificados no art. 2º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020 - sem restrição de horário

- Atividades industriais - sem restrição de horário

- Banca de jornais e revistas - sem restrição de horário

A regra atual para bares, restaurantes e lanchonetes continua em vigor. Esses tipos de estabelecimentos podem funcionar por delivery ou retirada no local.

Os seguintes estabelecimentos não podem funcionar mais:

- Artigos de bomboniere e semelhantes

- Artigos de iluminação

- Artigos de cama, mesa e banho

- Utensílios, móveis e equipamentos domésticos

- Tecidos e armarinho

- Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

- Produtos de limpeza e conservação

- Artigos de papelaria, livraria e fotográficos

- Brinquedos e artigos recreativos

- Bicicletas e triciclos, peças e acessórios

- Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

- Veículos automotores

- Peças e acessórios para veículos automotores

- Pneumáticos e câmaras de ar

- Comércio atacadista da cadeia de comércio varejista da fase 1

- Cabeleireiros, manicure e pedicure

- Centros de comércio popular instituídos a qualquer tempo por Operações - - - Urbanas visando à inclusão produtiva de camelôs

- Artigos usados

- Artigos esportivos, de camping e afins

- Calçados

- Artigos de viagem

- Artigos de joalheria

- Souvenires, bijuterias e artesanatos

- Plantas, flores e artigos para animais (exceto comércio de animais vivos)

- Bebidas (sem consumo no local)

- Instrumentos musicais e acessórios

- Objetos de arte e decoração

- Tabacaria, armamentos, lubrificantes

Segundo boletim epidemiológico publicado nesse domingo pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a capital mineira tem 5.087 casos de COVID-19, dos quais 108 resultaram em mortes. A recomendação das autoridades de saúde é de que as pessoas não saiam de casa, somente em alguma urgência. O uso de máscara de proteção é obrigatório.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.