Polícia Militar deflagra megaoperação no Alto Vera Cruz e no Taquaril, em BH

Uma grande operação, batizada de “Paz no Alto”, foi desencadeada pelade Minas Gerais, no final da madrugada desta quarta-feira, nos bairros Alto Vera Cruz e Taquaril. Ela tem como objetivo não só o combate ao tráfico de drogas, mas também a captura de autores de homicídios, além da apreensão de armas.

Da operação participam militares do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), BOPE (Batalhão de Operações Especiais), ROTAM (Rondas Táticas Metropolitanas) e Batalhão de Choque. A operação conta também com as aeronaves da Comave (Comando da Aviação no Estado).