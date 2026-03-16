Assine
overlay
Início Gerais
VALE DO RIO DOCE

MG: suspeito de cometer crimes patrimoniais contra idosos é preso

Crimes ocorreram na zona rural de Tarumirim, Vale do Rio Doce, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
16/03/2026 19:22 - atualizado em 16/03/2026 19:23

compartilhe

SIGA
x
A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) com apoio da Polícia Militar de Minas (PMMG)
A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) com o apoio da Polícia Militar (PM) crédito: Divulgação PCMG

Um homem de 31 anos foi preso por suspeita de integrar uma organização criminosa responsável por, pelo menos, três roubos contra pessoas idosas em propriedades rurais. A organização também seria responsável por furtos e incêndios. A operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar (PMMG), foi realizada em Tarumirim, Vale do Rio Doce, nesta segunda-feira (16/3).  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O suspeito foi conduzido para a delegacia para os procedimentos da polícia judiciária e encaminhado ao sistema prisional.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A operação, coordenada pelo delegado Mateus Oliveira de Andrade, investiga a prática recorrente de crimes patrimoniais na região. No dia 10 de março, outro suspeito de participação, de 27 anos, foi preso em flagrante, suspeito de participar da organização, segundo a corporação. 

Tópicos relacionados:

crime idoso preso suspeito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay