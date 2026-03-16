MG: suspeito de cometer crimes patrimoniais contra idosos é preso

Um homem de 31 anos foi preso por suspeita de integrar uma organização criminosa responsável por, pelo menos, três roubos contra pessoas idosas em propriedades rurais. A organização também seria responsável por furtos e incêndios. A operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar (PMMG), foi realizada em Tarumirim, Vale do Rio Doce, nesta segunda-feira (16/3).

O suspeito foi conduzido para a delegacia para os procedimentos da polícia judiciária e encaminhado ao sistema prisional.

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A operação, coordenada pelo delegado Mateus Oliveira de Andrade, investiga a prática recorrente de crimes patrimoniais na região. No dia 10 de março, outro suspeito de participação, de 27 anos, foi preso em flagrante, suspeito de participar da organização, segundo a corporação.