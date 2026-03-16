Professor de música é preso suspeito de assediar crianças de 10 anos

Um professor de música de 44 anos foi preso suspeito de assediar sexualmente crianças no Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O homem, que trabalhava com contrato temporário, foi demitido. Nesta segunda-feira (16/3), contudo, foi confirmado que ele ficou apenas um dia preso.



A denúncia chegou à Polícia Militar (PM) após relatos de assédio a alunos de uma turma com média de 10 anos de idade. A PM confirmou o fato, mas não informou como seriam esses assédios.



O homem foi detido ainda na sexta-feira (13/3), mesma data em que a direção da escola de música decidiu pelo desligamento do professor temporário.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), a direção do conservatório adotou as providências administrativas assim que foi informada sobre o caso. A instituição também realizou uma reunião com os pais das alunas envolvidas.



O Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), formado por profissionais das áreas de Psicologia e Assistência Social, foi acionado para prestar acompanhamento e suporte às crianças e às famílias.



Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o professor foi preso em flagrante pela PM e encaminhado para a Delegacia de Plantão, onde foi ouvido e autuado. Após os procedimentos, ele foi levado para o Presídio Professor Jacy de Assis.



Liberação



No entanto, conforme informou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o suspeito foi solto no sábado (14/3) após a Justiça conceder um alvará de soltura. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.



Procurada, a Secretaria de Educação afirmou em nota que não tolera qualquer forma de assédio ou violência no ambiente escolar e reafirmou o compromisso com a proteção dos estudantes. A pasta informou ainda que acompanha o caso e permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.



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O caso é investigado pela Polícia Civil.