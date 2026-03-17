Suposto líder do tráfico em BH é baleado ao sair do Ceresp Gameleira

Um homem de 33 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite dessa segunda-feira (16/3) ao sair do Ceresp Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). O principal suspeito é um jovem de 19 anos.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares receberam informações via rádio de que ocupantes de um Sandero branco passaram em frente à unidade prisional e efetuaram disparos contra a vítima, que havia acabado de ser liberada e correu de volta para o interior do presídio.

No local, os policiais encontraram o homem ferido com um disparo no peito e outro de raspão na perna direita. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII. Conforme a PM, a vítima é apontada como o último líder vivo da organização criminosa “Maloquinha”, que atua no tráfico de drogas na Pedreira Prado Lopes (PPL) e estaria em conflito com o grupo “Beco do Fi”.

Aos militares, o homem relatou que havia acabado de deixar a unidade e seguia para encontrar a esposa nas proximidades, quando os suspeitos desceram do veículo e começaram a atirar. Ele tentou fugir, caiu durante a ação e recebeu ajuda de agentes do Ceresp.

Durante rastreamento, os policiais identificaram um dos suspeitos na Avenida Presidente Carlos Luz, próximo à Pedreira Prado Lopes. Ao perceber a presença policial, ele fugiu, mas foi localizado no Conjunto Iapi, com ajuda de moradores, escondido em um estabelecimento. Segundo a PM, ele resistiu à abordagem e precisou ser contido e algemado.

O jovem apresentava diversos cortes pelo corpo, possivelmente causados durante a fuga, e foi encaminhado ao Hospital João XXIII. Os militares constataram que ele utilizava tornozeleira eletrônica e, ao analisarem seu deslocamento ao longo do dia, verificaram que ele passou em frente ao Ceresp pouco antes do crime.

Questionado, o suspeito afirmou que estava em uma corrida por aplicativo e que o motorista teria errado o caminho. No entanto, ao ser perguntado sobre o destino e o celular utilizado para solicitar a viagem, ele apresentou nervosismo e não soube responder.

A esposa da vítima relatou que havia ido até o Ceresp por meio de transporte por aplicativo para buscá-lo, quando indivíduos chegaram e efetuaram os disparos. O motorista do aplicativo foi localizado e confirmou a versão da mulher.

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Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi procurada pela reportagem e ainda não se manifestou.