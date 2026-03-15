Homem é preso por tráfico de drogas e corrupção de menor em Minas Gerais
Duas equipes da Polícia Militar invadiram a residência onde o homem realizava a venda de crack para seus clientes
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Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, e um adolescente, de 16, apreendido por tráfico de drogas, na noite desse sábado (14/3) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.
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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam uma ronda preventiva no Bairro Jardim Ipê quando presenciaram, por duas vezes, um terceiro envolvido atirando um pacote pelo portão de uma residência e, em seguida, um embrulho sendo jogado da varanda do segundo andar do imóvel, que era recolhido pelo homem de 26 anos.
A Polícia Militar (PMMG) abordou o suspeito e descobriu que o embrulho continha uma pedra de crack. Duas equipes policiais foram até a casa onde havia a movimentação suspeita e fizeram a abordagem pelos fundos e pela frente do lote.
No momento em que dois policiais subiam uma escada de alumínio que dava acesso à varanda, o adolescente correu e jogou uma sacola pela janela. O homem de 26 anos então abriu a porta da casa e recebeu os militares.
De acordo com a PMMG, o suspeito teria recrutado o adolescente para que ele assumisse a autoria dos crimes caso fossem flagrados pela polícia.
Os dois foram conduzidos à delegacia pelos crimes de tráfico de drogas e, no caso do homem, corrupção de menor para prática de crime.
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A sacola foi localizada e apreendida logo em seguida. Também foram recolhidos três celulares, uma pistola, dinheiro e uma balança caseira.