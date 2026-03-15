Detento é encontrado morto dentro de cela no Ceresp Gameleira, em BH

Um detento de 49 anos foi encontrado morto dentro de uma cela do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desse sábado (14/3).

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), policiais penais foram acionados para verificar a situação na cela onde estava Nilson Lemes Carvalho. Ao chegar ao local, os servidores encontraram o preso deitado e sem sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado imediatamente, mas os profissionais apenas puderam confirmar o óbito no local.

Ainda segundo a Sejusp, a direção da unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias da morte. Durante a investigação, os presos que dividiam a cela com Nilson deverão ser ouvidos. A apuração criminal do caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais.

Nilson Lemes Carvalho havia sido admitido no Ceresp Gameleira no dia 7 de março deste ano. Conforme a secretaria, ele já tinha uma passagem anterior pelo sistema prisional, entre 28 de setembro e 4 de outubro de 2014, quando foi liberado após a Justiça conceder um alvará de soltura.

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A morte aconteceu cerca de duas semanas depois de outros três detentos terem sido encontrados mortos na mesma unidade prisional, em um intervalo de dois dias. O primeiro caso foi registrado em 26 de fevereiro.