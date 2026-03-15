Três gatos são encontrados mortos com sinais de crueldade na Grande BH

Três gatos foram encontrados mortos na manhã deste domingo (15/3) na Rua Aristides Martins, no Bairro Vila Operária, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com moradores, um vídeo registrado no local mostra os corpos espalhados pelo chão, com sinais aparentes de crueldade.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal de Nova Lima, a corporação foi acionada após os animais serem encontrados.

De acordo com a guarnição, o coordenador de Atenção e Proteção Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ederson Lírio, esteve no local e informou que medidas de investigação foram adotadas.

Conforme a guarda, os animais foram recolhidos, colocados em sacos lacrados e encaminhados para um hospital veterinário em Belo Horizonte, onde passarão por necropsia para identificar a causa das mortes.

A reportagem procurou a Prefeitura de Nova Lima e aguarda retorno sobre o caso.

O que diz a lei

Maus-tratos a animais são crime no Brasil, previsto na Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998), com pena de detenção de três meses a um ano e multa. Desde 2020, a Lei nº 14.064 aumentou a punição para crimes contra cães e gatos, prevendo reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda. A pena pode ser aumentada em até um terço se o animal morrer em decorrência dos maus-tratos.

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