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Três gatos são encontrados mortos com sinais de crueldade na Grande BH

Animais tinham indícios de maus-tratos e serão submetidos a necropsia para identificar a causa das mortes

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
15/03/2026 16:26

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Os animais foram encontrados com marcas de tortura
Os animais foram encontrados com marcas de tortura crédito: Reprodução/Redes Sociais

Três gatos foram encontrados mortos na manhã deste domingo (15/3) na Rua Aristides Martins, no Bairro Vila Operária, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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De acordo com moradores, um vídeo registrado no local mostra os corpos espalhados pelo chão, com sinais aparentes de crueldade.

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Segundo informações da Guarda Civil Municipal de Nova Lima, a corporação foi acionada após os animais serem encontrados.

De acordo com a guarnição, o coordenador de Atenção e Proteção Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ederson Lírio, esteve no local e informou que medidas de investigação foram adotadas.

Conforme a guarda, os animais foram recolhidos, colocados em sacos lacrados e encaminhados para um hospital veterinário em Belo Horizonte, onde passarão por necropsia para identificar a causa das mortes.

A reportagem procurou a Prefeitura de Nova Lima e aguarda retorno sobre o caso.

O que diz a lei

Maus-tratos a animais são crime no Brasil, previsto na Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998), com pena de detenção de três meses a um ano e multa. Desde 2020, a Lei nº 14.064 aumentou a punição para crimes contra cães e gatos, prevendo reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda. A pena pode ser aumentada em até um terço se o animal morrer em decorrência dos maus-tratos.

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Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 (Polícia Civil) e 181 (Disque-Denúncia). Em casos de urgência ou flagrante, acione a Polícia Militar pelo 190.

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