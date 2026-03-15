Três gatos são encontrados mortos com sinais de crueldade na Grande BH
Animais tinham indícios de maus-tratos e serão submetidos a necropsia para identificar a causa das mortes
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Três gatos foram encontrados mortos na manhã deste domingo (15/3) na Rua Aristides Martins, no Bairro Vila Operária, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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De acordo com moradores, um vídeo registrado no local mostra os corpos espalhados pelo chão, com sinais aparentes de crueldade.
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Segundo informações da Guarda Civil Municipal de Nova Lima, a corporação foi acionada após os animais serem encontrados.
De acordo com a guarnição, o coordenador de Atenção e Proteção Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ederson Lírio, esteve no local e informou que medidas de investigação foram adotadas.
Conforme a guarda, os animais foram recolhidos, colocados em sacos lacrados e encaminhados para um hospital veterinário em Belo Horizonte, onde passarão por necropsia para identificar a causa das mortes.
A reportagem procurou a Prefeitura de Nova Lima e aguarda retorno sobre o caso.
O que diz a lei
Maus-tratos a animais são crime no Brasil, previsto na Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998), com pena de detenção de três meses a um ano e multa. Desde 2020, a Lei nº 14.064 aumentou a punição para crimes contra cães e gatos, prevendo reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda. A pena pode ser aumentada em até um terço se o animal morrer em decorrência dos maus-tratos.
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