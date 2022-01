ONG atua no resgate de animais em Nova Lima

Prefeitura divulgou parceria com ONG e GRAND para resgatar animais perdidos na cidade (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

As chuvas na Região Metropolitana de Belo Horizonte deixaram muita gente desabrigada e ilhada. Com as enchentes, muitos animais foram abandonados ou acabaram se perdendo do dono. No bairro Honório Bicalho, em Nova Lima, é comum encontrar cachorros perdidos no meio da rua.

A dona de casa Márcia Belicio, de 48 anos, está tentando tirar a lama de sua casa e encontrar um de seus gatos, que fugiu durante a chuva do final de semana. “Meu esposo viu o meu gatinho. Ele deve estar escondido, ele é espertinho.”, disse ela.

Márcia afirmou que é assustador o número de cachorros e gatos perdidos na rua. “Vi muitos animais perdidos”. Sempre que encontra um bichinho sozinho, a dona de casa faz questão de parar e acariciar o animal.

A dona de casa Márcia Belicio viu muitos cachorros perdidos na rua (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

A cadela da salgadeira Adriana Gonçalves, de 43 anos, só sobreviveu porque ficou na parte alta da casa. Mesmo assim, o cachorro ficou quatro dias ilhado, esperando o nível da água baixar. “A água subiu de uma vez. Quando assustei, já estava batendo na minha cintura. Sai de casa correndo”.

Cadela de Adriana ficou quatro dias ilhada na parte alta da casa (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

A prefeitura de Nova Lima divulgou uma parceria entre o Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), a ONG “Do Bem Pet” e a prefeitura para atuar no resgate de animais perdidos e/ou abandonados. Após realização de triagem, os animais resgatados serão devolvidos a seus tutores.

Pelo Instagram, a ONG Do Bem Pet informou que os tutores direcionados para abrigos da prefeitura podem levar os animais domésticos para os alojamentos. “É indicada a soltura somente de galinhas, porcos e cavalos. Posteriormente, a GRAND fará a varredura e resgatá-los, dessa forma, garantindo a segurança”.

Além disso, a ONG está distribuindo ração para tutores que precisarem. “Já conseguimos arrecadar muitos itens para a manutenção dos animais”. Agora, a Do Bem Pet pede doação de jornal, papelão, pano de chão e cobertores para os animais.

As doações podem ser entregues em todos os batalhões, quartéis e bases comunitárias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nas delegacias da Polícia Civil e em um posto de coleta do Serviço Social Autônomo (Servas), na Avenida Cristóvão Colombo, 683, Funcionários, Belo Horizonte.

Mais informações podem ser consultadas pelo telefone (31) 3349-2400.