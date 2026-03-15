Homem suspeita de traição, rastreia moto e é esfaqueado em Minas
A vítima foi socorrida por uma ambulância da concessionária da BR-381 e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) da cidade
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Um homem de 42 anos foi esfaqueado nove vezes na noite desse sábado (14/3) no distrito de Baguari, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.
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A vítima foi socorrida por uma ambulância da concessionária da BR-381 e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) da cidade.
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Segundo relato à Polícia Militar (PMMG), a vítima desconfiava de uma possível traição da esposa e instalou um rastreador na moto dela.
No dia do ataque, a mulher teria informado que iria ao Bairro Castanheiras, mas o rastreador indicava que ela estava em Baguari.
Ao chegar ao local, a vítima encontrou a esposa na casa de outro homem e foi surpreendida por ele, que o atacou pelas costas.
A equipe médica informou que o marido da mulher sofreu nove perfurações provocadas por uma faca, mas conseguiu ser atendido na sala de emergência sem risco de morte.
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Uma câmera de monitoramento registrou a ação. Após o crime, o suspeito fugiu em um Fiat Uno. O caso segue registrado para investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do ataque e busca localizar o autor.