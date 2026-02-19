Assine
BRIGA PELA REPUTAÇÃO

Suspeito esfaqueia homem por "conversar fiado com o nome dele" em MG

Vítima foi atingida no tórax e autor fugiu depois do crime em cidade do interior de Minas

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/02/2026 06:09

Faca usada pelo suspeito em briga por causa de
Faca usada pelo suspeito em briga por causa de "conversa fiada" com nome do agressor crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 32 anos foi esfaqueado ao discutir na tarde dessa quarta-feira (18/2), na Rua Doutor José Moreira, em Nova Era (MG), Região Central do estado. O suspeito, de 19 anos, fugiu depois do crime e ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada via 190 para atender a ocorrência de agressão com arma branca. No local, testemunhas relataram que dois homens iniciaram uma discussão que evoluiu para luta corporal, momento em que o autor desferiu um golpe de faca contra a vítima e fugiu a pé.

De acordo com os relatos, o suspeito teria chegado ao local dizendo apenas que a vítima estava “conversando fiado com o nome dele”.

Leia Mais

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde foi constatada uma perfuração superficial no tórax, sem atingir órgãos vitais. O homem permanece em observação médica e não corre risco de morte.

Durante as buscas, os militares localizaram e apreenderam a faca utilizada na agressão. A motocicleta e o capacete usados pelo suspeito para chegar ao local também foram encontrados abandonados e removidos para um pátio credenciado.

Buscas foram realizadas, mas até o momento o autor não foi localizado.

Tópicos relacionados:

agressao minas-gerais pm

