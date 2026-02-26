Suspeito de matar homem após encontro afetivo é indiciado

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou um homem, de 21 anos, por homicídio duplamente qualificado. O crime ocorreu em 9 de fevereiro, no Bairro Delfino Magalhães, em Montes Claros, no Norte de Minas. A vítima, de 29 anos, foi esfaqueada na região do pescoço.

O suspeito foi preso em flagrante no dia do crime. Ele foi identificado depois de ser filmado por câmeras de segurança. Ao ser abordado, ele confessou ser o responsável pela morte da vítima.

As investigações mostraram que, no dia do crime, o suspeito e a vítima marcaram um encontro. Depois de manterem relação sexual, o casal se desentendeu. A discussão acabou em agressões físicas, momento que o suspeito esfaqueou a vítima.

Ainda segundo a PCMG, após o crime, o investigado roubou R$ 20 da vítima. O valor foi usado para comprar drogas. Já a faca usada para matar a vítima foi recuperada, depois de ser vendida por R$ 2.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O investigado possui antecedentes por crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e agressões contra o pai. Com a conclusão do inquérito e o indiciamento, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário, permanecendo o suspeito preso à disposição da Justiça.

