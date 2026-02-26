Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA EM MONTES CLAROS

Suspeito de matar homem após encontro afetivo é indiciado

Investigado, de 21 anos, está preso desde o dia do crime. Vítima, de 29 anos, foi esfaqueada na região do pescoço e morreu no local

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
26/02/2026 18:30

compartilhe

SIGA
x
Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
Segundo investigações da Polícia Civil, suspeito possui antecedentes por crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e agressões contra o pai crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou um homem, de 21 anos, por homicídio duplamente qualificado. O crime ocorreu em 9 de fevereiro, no Bairro Delfino Magalhães, em Montes Claros, no Norte de Minas. A vítima, de 29 anos, foi esfaqueada na região do pescoço.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O suspeito foi preso em flagrante no dia do crime. Ele foi identificado depois de ser filmado por câmeras de segurança. Ao ser abordado, ele confessou ser o responsável pela morte da vítima.

Leia Mais

As investigações mostraram que, no dia do crime, o suspeito e a vítima marcaram um encontro. Depois de manterem relação sexual, o casal se desentendeu. A discussão acabou em agressões físicas, momento que o suspeito esfaqueou a vítima.

Ainda segundo a PCMG, após o crime, o investigado roubou R$ 20 da vítima. O valor foi usado para comprar drogas. Já a faca usada para matar a vítima foi recuperada, depois de ser vendida por R$ 2.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O investigado possui antecedentes por crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e agressões contra o pai. Com a conclusão do inquérito e o indiciamento, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário, permanecendo o suspeito preso à disposição da Justiça.

Tópicos relacionados:

crime montes-claros morte norte-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay