TORTURA

Jovens tentam decepar braços de adolescente grávida de 14 anos em BH

Menor de idade foi levada para o Hospital João XXIII; suspeitos são procurados

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/02/2026 06:04 - atualizado em 26/02/2026 07:07

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada em estado grave ao Hospital João XXIII crédito: Jair Amaral/Em/D.A Press

Uma adolescente de 14 anos, grávida, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira (25/2), no Bairro Calafate, Região Oeste de Belo Horizonte. Os suspeitos teriam idades de 18, 20 e 22 anos.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a equipe foi acionada para uma ocorrência no chamado “Campinho do Calafate”. Ao chegar ao local, os militares encontraram a jovem com os dois braços quase decepados e caída no chão. Ela foi socorrida pelo Samu e levada em estado grave ao Hospital João XXIII.

De acordo com o relato da vítima à polícia, ela conhecia os autores do ataque, que primeiramente utilizaram armas de fogo e depois um facão. A adolescente afirmou que a motivação estaria ligada a uma dívida com o tráfico de drogas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. Moradores, que preferiram não se identificar por medo de represálias, disseram que um dos suspeitos estava acompanhando a movimentação de longe. Ele foi abordado pela PMMG, tentou fugir, foi contido e encaminhado para atendimento médico na UPA Oeste.

Ainda conforme a polícia, a área é conhecida pela atuação do tráfico de drogas e os suspeitos seriam responsáveis por impor regras na região. Um dos envolvidos foi conduzido à delegacia, e os outros ainda são procurados. O caso será investigado pela Polícia Civil.

