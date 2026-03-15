Homem é morto a facadas por cobrar dívida de R$ 20 mil em Minas

Um homem de 37 anos foi morto a facadas na noite desse sábado (14/3) após cobrar uma dívida de cerca de R$ 20 mil, em Campo Belo (MG), no Centro-Oeste do estado.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a corporação foi acionada por volta das 22h para atender a uma ocorrência de agressão por arma branca em via pública, no Bairro São Benedito.

No local, os militares receberam a informação de que a vítima havia sido esfaqueada e que o autor teria fugido.

Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito a cerca de 500 metros do local do crime. O homem, de 46 anos, foi abordado e confessou a autoria.

De acordo com a PMMG, ele conduziu os militares até uma residência onde foi encontrada a faca utilizada no crime. A arma foi recolhida pela perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Ainda conforme a polícia, a motivação do crime seria uma dívida que a vítima e um terceiro teriam com o suspeito há cerca de um ano.

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Uma testemunha relatou ter presenciado o início da briga e a perseguição do suspeito contra a vítima. A perícia identificou uma perfuração nas costas, duas no peito e um corte na região do abdômen. A vítima morreu no local. O suspeito acabou preso, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado à delegacia.