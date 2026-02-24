Assine
Internacional

Homem mata quatro pessoas a facadas e é morto nos EUA

Repórter
24/02/2026 19:54

Quatro pessoas foram mortas a facadas nesta terça-feira (24) no estado de Washington, no oeste dos Estados Unidos, por um suspeito que foi abatido pela polícia.

O gabinete do xerife do condado de Pierce informou que agentes foram ao local após receberem denúncias de que um homem estava violando uma "ordem de não contato" em uma residência, perto da cidade de Tacoma.

Quando os policiais "estavam a caminho, testemunhas informaram, às 9h30 [locais, 14h30 em Brasília], que um homem estava esfaqueando pessoas do lado de fora da casa, segundo um comunicado publicado no Facebook. 

"Um agente chegou ao local e foram reportados disparos [...] Havia quatro mortos, incluindo o suspeito, de 32 anos", acrescenta a nota.

Segundo o relato, uma quinta pessoa foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

