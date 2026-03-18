Operação contra o tráfico vai durar uma semana em MG e já tem um preso
Ação integrada mira crime organizado, ocorre simultaneamente em 15 estados e busca desarticular redes criminosas e reforçar a segurança em comunidades afetadas
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Um homem foi preso em Minas em uma operação nacional da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que deflagrou, nesta quarta-feira (18/3), a Operação Terminus, no âmbito da ação Força Integrada I, iniciativa que ocorre simultaneamente em 15 estados.
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Em Minas Gerais, a operação terá duração de uma semana e tem como objetivo cumprir mandados de prisão contra alvos estratégicos envolvidos com o tráfico de drogas. Segundo as autoridades, a ação busca desarticular redes criminosas e reforçar a segurança nas comunidades afetadas.
No primeiro dia da operação, um homem foragido foi localizado e preso em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado. Ele foi condenado a mais de oito anos de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas.
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As ações de captura devem continuar ao longo da semana, com novas buscas em andamento.
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A Ficco afirma que atua no modelo de força-tarefa e é coordenada pela Polícia Federal, com participação das polícias Militar, Civil e Penal de Minas Gerais, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).
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Presente em todos os estados e no Distrito Federal, a Ficco conta com 39 unidades em operação em todo o país.