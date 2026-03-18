Mulher em garupa de moto morre em acidente em bairro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma mulher de 20 anos morreu em um acidente envolvendo um carro, uma moto e um ônibus, nesta quarta-feira (18/3), em Belo Horizonte. A vítima estava na garupa da motocicleta.

O acidente ocorreu na Avenida Risoleta Neves, no bairro Aarão Reis, na Região Norte da capital. A dinâmica ainda não foi esclarecida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo coberto no chão, ao lado no ônibus e da moto.

Um guarda de trânsito aparece organizando o fluxo de carros, que segue normalmente. No vídeo um veículo do Instituto Médico Legal (IML) também compareceu ao local.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, tão logo acionada, deslocou a perícia oficial ao local do acidente de trânsito com vítima, onde realizou a coleta de vestígios e informações para subsidiar a investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O corpo da vítima foi encaminhado ao IML, a fim de ser submetido a exame de necropsia. A ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar", afirmou a corporação.