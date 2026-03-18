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ACIDENTE

Mulher em garupa de moto morre em acidente em bairro de BH

Ocorrência aconteceu no Aarão Reis, na Região Norte da capital mineira

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
18/03/2026 17:19

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Acidente envolveu um carro, uma moto e um ônibus
Acidente envolveu um carro, uma moto e um ônibus crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 20 anos morreu em um acidente envolvendo um carro, uma moto e um ônibus, nesta quarta-feira (18/3), em Belo Horizonte. A vítima estava na garupa da motocicleta. 

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O acidente ocorreu na Avenida Risoleta Neves, no bairro Aarão Reis, na Região Norte da capital. A dinâmica ainda não foi esclarecida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo coberto no chão, ao lado no ônibus e da moto.

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Um guarda de trânsito aparece organizando o fluxo de carros, que segue normalmente. No vídeo um veículo do Instituto Médico Legal (IML) também compareceu ao local.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, tão logo acionada, deslocou a perícia oficial ao local do acidente de trânsito com vítima, onde realizou a coleta de vestígios e informações para subsidiar a investigação.

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"O corpo da vítima foi encaminhado ao IML, a fim de ser submetido a exame de necropsia. A ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar", afirmou a corporação.

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