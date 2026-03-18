Carga de parafusos cai e fura pneus de carros na BR-356

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Motoristas que passaram na tarde desta quarta-feira (18/3) pela BR-356, em Itabirito (MG), na Região Central do estado, sofreram prejuízos por causa de parafusos espalhados na pista.

Parte da carga de caixas de parafusos que era transportada por um caminhão caiu e ficou espalhada no trecho do acidente. Vários veículos tiveram os pneus furados. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado pela Polícia Militar para atuar na ocorrência.

A corporação foi acionada para evitar acidentes e retirar do caminho a carga derramada. Parte da rodovia ficou interditada durante o trabalho de remoção.

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Em imagem cedida pelos Bombeiros à imprensa, é possível ver sopradores sendo usados para tirar os parafusos do asfalto.