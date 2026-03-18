Pacientes são retirados de hospital em Minas após incêndio

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um incêndio no Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) nesta quarta-feira (18/3). A unidade, segundo a corporação, foi totalmente evacuada.

Os militares informaram que o fogo começou na cozinha do hospital e que as equipes conseguiram confinar as chamas, não deixando que passassem para outras áreas da edificação.

Mesmo assim, os bombeiros evacuaram quase todas as alas da unidade, devido à fumaça que se espalhou pelos corredores. Ainda conforme informado, duas alas mais afastadas de onde o incêndio começou não precisaram ser esvaziadas.

Cerca de 30 pacientes dos setores de internação foram retirados em segurança e 10 funcionários foram atendidos com sintomas leves de intoxicação.

Os militares realizaram o combate às chamas e a ventilação do espaço para liberar a fumaça. Os pacientes, gradativamente, estão retornando para algumas alas do hospital.

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Para o combate ao fogo foram utilizados aproximadamente 2 mil litros de água. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas para a ocorrência.