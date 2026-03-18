Assine
overlay
Início Gerais
CHAMAS NA COZINHA

Pacientes são retirados de hospital em Minas após incêndio

Trinta pessoas precisaram deixar a unidade e 10 funcionários foram atendidos com sintomas de intoxicação, segundo os bombeiros

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
18/03/2026 14:40

compartilhe

SIGA
x
Fogo começou na cozinha da unidade e a fumaça se espalhou por todo o ambiente
Fogo começou na cozinha do Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia; fumaça se espalhou para todo o ambiente crédito: CBMMG/Divulgação

Um incêndio no Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) nesta quarta-feira (18/3). A unidade, segundo a corporação, foi totalmente evacuada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os militares informaram que o fogo começou na cozinha do hospital e que as equipes conseguiram confinar as chamas, não deixando que passassem para outras áreas da edificação.

Mesmo assim, os bombeiros evacuaram quase todas as alas da unidade, devido à fumaça que se espalhou pelos corredores. Ainda conforme informado, duas alas mais afastadas de onde o incêndio começou não precisaram ser esvaziadas.

Leia Mais

Cerca de 30 pacientes dos setores de internação foram retirados em segurança e 10 funcionários foram atendidos com sintomas leves de intoxicação. 

Os militares realizaram o combate às chamas e a ventilação do espaço para liberar a fumaça. Os pacientes, gradativamente, estão retornando para algumas alas do hospital. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o combate ao fogo foram utilizados aproximadamente 2 mil litros de água. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas para a ocorrência.

Tópicos relacionados:

bombeiro hospital incendio principio-de-incendio triangulo-mineiro uberandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay