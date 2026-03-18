Pacientes são retirados de hospital em Minas após incêndio
Trinta pessoas precisaram deixar a unidade e 10 funcionários foram atendidos com sintomas de intoxicação, segundo os bombeiros
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Um incêndio no Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) nesta quarta-feira (18/3). A unidade, segundo a corporação, foi totalmente evacuada.
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Os militares informaram que o fogo começou na cozinha do hospital e que as equipes conseguiram confinar as chamas, não deixando que passassem para outras áreas da edificação.
Mesmo assim, os bombeiros evacuaram quase todas as alas da unidade, devido à fumaça que se espalhou pelos corredores. Ainda conforme informado, duas alas mais afastadas de onde o incêndio começou não precisaram ser esvaziadas.
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Cerca de 30 pacientes dos setores de internação foram retirados em segurança e 10 funcionários foram atendidos com sintomas leves de intoxicação.
Os militares realizaram o combate às chamas e a ventilação do espaço para liberar a fumaça. Os pacientes, gradativamente, estão retornando para algumas alas do hospital.
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Para o combate ao fogo foram utilizados aproximadamente 2 mil litros de água. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas para a ocorrência.