Incêndio atinge ônibus ao lado de igreja histórica em Ouro Preto

Um ônibus que fazia a linha Santa Cruz–Rodoviária em Ouro Preto (MG), na Região Central do estado, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (18/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta de 7h na Rua Doutor Alfredo Baeta, no Bairro Antônio Dias, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição. O coletivo foi destruído pelas chamas, mas não houve vítimas.

De acordo com o motorista, durante o trajeto, começou a sair fumaça na parte dianteira do veículo, perto do motor. Ele parou o ônibus e orientou os passageiros a desembarcarem.

O fogo se espalhou rapidamente pela parte frontal do coletivo. O condutor e populares ainda tentaram controlar as chamas, mas não conseguiram.

Os bombeiros usaram aproximadamente 3,5 mil litros de água durante 40 minutos para controlar o incêndio.

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Apesar da proximidade com a igreja histórica, não houve danos à edificação nem à rede elétrica.