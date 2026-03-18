Incêndio atinge ônibus ao lado de igreja histórica em Ouro Preto
Veículo ficou destruído depois do fogo começar no motor; ninguém se feriu
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Um ônibus que fazia a linha Santa Cruz–Rodoviária em Ouro Preto (MG), na Região Central do estado, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (18/3).
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta de 7h na Rua Doutor Alfredo Baeta, no Bairro Antônio Dias, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição. O coletivo foi destruído pelas chamas, mas não houve vítimas.
De acordo com o motorista, durante o trajeto, começou a sair fumaça na parte dianteira do veículo, perto do motor. Ele parou o ônibus e orientou os passageiros a desembarcarem.
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O fogo se espalhou rapidamente pela parte frontal do coletivo. O condutor e populares ainda tentaram controlar as chamas, mas não conseguiram.
Os bombeiros usaram aproximadamente 3,5 mil litros de água durante 40 minutos para controlar o incêndio.
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Apesar da proximidade com a igreja histórica, não houve danos à edificação nem à rede elétrica.