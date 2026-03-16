Corpo de Bombeiros abre concurso com 342 vagas em Minas

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) lançou, nesta segunda-feira (16/3), um edital de concurso público com 342 vagas para entrada na corporação. As oportunidades são para a formação de soldados e oficiais que possuam diploma de ensino superior completo.

As inscrições vão de 18 de maio a 17 de junho e as provas estão previstas para julho. As atividades na corporação devem acontecer no início de 2027.

A primeira fase, em que acontece o teste, pode ser feita em Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana, além de Araçuaí, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Paracatu, Poços de Caldas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Varginha. Quem passar vai para a segunda fase, o teste de capacitação física, que também é eliminatória.

Segundo o tenente Elias Cristovam, há duas formas principais de ingresso para quem deseja seguir carreira no Corpo de Bombeiros. “No curso de formação de soldados, a pessoa ingressa como soldado de segunda classe. Após cerca de nove meses de formação dentro da corporação, ela passa a atuar no serviço operacional e é promovida a soldado de primeira classe”, explicou.

Já no caso do curso de formação de oficiais, o ingresso ocorre em uma posição de maior responsabilidade. “O candidato entra como cadete e, após três anos de curso, se forma aspirante a oficial e depois, tenente”, afirmou.

Do total de vagas, 321 são para o primeiro caso, com salários de R$ 4.562,30 durante a formação e R$ 5.332,60 quando concluída. As outras 21 são reservadas para os oficiais. Além da remuneração, o Corpo de Bombeiros concede benefícios como assistência médico-hospitalar, psicológica, odontológica, auxílio-alimentação.

Número limitado de vagas

Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de vagas oferecido nos concursos é calculado com base no limite de efetivo permitido para a corporação. De acordo com o oficial, existe um teto legal de 7.999 militares, mas um limite prudencial estabelecido em 2015 fixou o número em 6.112 integrantes, levando em conta regras fiscais e orçamentárias do estado.

Novidades

Uma das mudanças recentes nos concursos da corporação foi o fim da limitação de vagas destinadas a mulheres. Em editais anteriores, apenas 10% das vagas eram reservadas para candidatas. “Atualmente não existe mais essa restrição. Homens e mulheres disputam em ampla concorrência”, explicou Cristovam.

De acordo com o tenente, a expectativa do governo estadual é que os concursos passem a ser realizados com mais regularidade. “O último concurso teve edital publicado em 2024, com ingresso em 2025. Agora a tendência é que esses processos seletivos ocorram de forma anual”, disse.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice