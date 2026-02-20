Assine
Depois de cancelar concurso, Prefeitura de Contagem orienta desistentes

Cerca de 600 candidatos que solicitaram o cancelamento da inscrição não receberam o reembolso devido a divergências nos dados bancários

20/02/2026 20:15

Candidatos chegaram a entrar nos locais de prova antes de serem informados sobre o cancelamento
Candidatos chegaram a entrar nos locais de prova antes de serem informados sobre o cancelamento crédito: Redes Sociais / Reprodução

Após a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), referente ao cancelamento de um concurso que disponibilizou 598 vagas para a área da saúde, a Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, emitiu uma nota orientando os candidatos que desistiram de fazer as provas, mas ainda não receberam o reembolso do valor da inscrição. De acordo com o comunicado, esses casos aconteceram por divergências nos dados bancários. 

O comunicado, publicado nas redes sociais em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, orienta os candidatos que estão nessa situação a procurar o Instituto Access, responsável pela organização do concurso. No caso, os desistentes devem fazer uma conferência e a eventual atualização dos dados bancários, por meio do e-mail contato@access.org.br.

Os candidatos que optaram por desistir do concurso e pedir o reembolso do valor da inscrição tiveram um prazo entre os dias 16 e 22/1 deste ano para comunicar tal decisão à Prefeitura de Contagem. Segundo a gestão do município, até o dia 13/2, um total de 1.995 pessoas requisitou a restituição, mas cerca de 600 desses pedidos apresentavam dados bancários incompletos ou inconsistentes.

Ainda segundo o comunicado emitido pela Prefeitura de Contagem, as inconsistências em questão decorrem, principalmente, de dados bancários vinculados a contas inativas ou muito antigas, que não foram aceitas pelo sistema bancário. A nota afirma que "tais situações estão sendo objeto de reanálise para posterior regularização".

Entenda o caso

O concurso da Prefeitura de Contagem deveria ter acontecido no último dia 14/12, domingo, mas foi cancelado na última hora porque as provas simplesmente não chegaram aos endereços onde seriam aplicadas. Em alguns locais, os portões chegaram a ser fechados no horário previsto, e as salas foram ocupadas. Em outros, os portões sequer chegaram a abrir, obrigando os candidatos a permanecer na rua.

Após o problema operacional, a Prefeitura de Contagem e o o Instituto Access assinaram o TAC e remarcaram a data de aplicação das provas objetivas para este domingo (22/2). O período de inscrição foi dos dias 7 de outubro a 6 de novembro de 2025; quando foi dada a quem se candidatou a possibilidade de cancelar a matrícula e solicitar a restituição. 

concurso para a Secretaria Municipal de Contagem contempla oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55. 

