MG: aluna de escola pública é aprovada em primeiro lugar em Medicina

A estudante Maria Clara Soares Araújo, de 19 anos, foi aprovada em primeiro lugar em Medicina no vestibular da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), alcançando a pontuação máxima (184 pontos) no processo seletivo, cujo resultado foi divulgado nesta sexta-feira (30/01). Egressa de escola pública, ela se inscreveu no vestibular pelo sistema de cotas.

Medicina é o curso mais concorrido da instituição pública estadual, que oferece ensino gratuito. Maria Clara foi aprovada no Grupo 1 do vestibular da Unimontes, com entrada prevista para este primeiro semestre.

No mesmo vestibular, os candidatos fizeram provas para o Grupo 2, com início das aulas previsto para o segundo semestre deste ano. As provas foram aplicadas em 30 de novembro do ano passado.

“Eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Sempre quis cursar Medicina e, de preferência, aqui na minha cidade, para estar perto da minha família. Sempre fui muito aplicada nos estudos, buscando o máximo de conhecimento possível”, afirma Maria Clara.

“Sempre me dediquei mesmo, buscando o máximo de conhecimento possível, porque sei que o vestibular para Medicina em universidade pública não é uma concorrência fácil. Medicina é um curso muito concorrido, e eu sabia que precisava me dedicar muito, principalmente por ter estudado a vida toda em escola pública”, declara a nova universitária.

Ela integra uma família do Bairro Mangues, área de casas simples na região Sul de Montes Claros. O pai, Cleidson Soares, está desempregado e “se vira” como motorista de aplicativo. A mãe, Islene Gomes Soares, atua como autônoma – revendedora de cosméticos. A estudante tem um irmão, Enzo Gabriel, de seis anos.

Para se preparar melhor, Maria Clara frequentou um cursinho pré-vestibular em Montes Claros. Ela conta que fez uma preparação exclusiva para o vestibular próprio da Unimontes, estudando, em média, 10 horas por dia.

“Fiz mais de 40 redações e muitos simulados. Sempre buscava corrigir meus erros”, revela a egressa de escola pública campeã do vestibular.

A futura médica afirma que a fé e a dedicação fizeram a diferença para a aprovação e que espera servir de inspiração para outros jovens. “A gente precisa ter fé e esforço e nunca desistir. Sou uma pessoa muito religiosa, de muita fé em Deus e em Nossa Senhora, e tenho muita dedicação. Se você quer passar em um concurso concorrido, precisa se dedicar mesmo e virar exemplo para outras pessoas”, disse Maria Clara, que tentou o vestibular de Medicina pela segunda vez.

O vestibular da Unimontes contou com mais de 27 mil inscritos. Foram aprovados 1.484 candidatos para o preenchimento de vagas em 88 cursos, divididos em dois grupos, com entradas previstas para o primeiro e o segundo semestre.

Entre as graduações estão os cursos de Inteligência Artificial e Engenharia Elétrica/Eletrônica, criados em 2025, com início das atividades neste primeiro semestre de 2026.

As listas dos aprovados podem ser conferidas no site da Comissão Técnica de Processos Seletivos da instituição: www.coteps.unimontes.br.

Os aprovados devem ficar atentos ao prazo de matrículas: 3 e 4 de fevereiro para os aprovados em primeira chamada (dentro do limite de vagas) e 6 a 9 de fevereiro para os candidatos da lista de espera, convocados em segunda chamada (além do limite de vagas).

O processo de matrícula será efetuado pelo sistema online, pelo qual deverá ser encaminhada toda a documentação necessária. Os candidatos aprovados deverão acessar o site da Coteps (www.coteps.unimontes.br) e o link de matrícula: https://inscricaovestibular.unimontes.br/login.

