Hypofarma vai instalar nova fábrica de medicamentos em Montes Claros

A indústria farmacêutica Hypofarma vai instalar uma nova fábrica em Montes Claros, no Norte de Minas. A instalação será dedicada à produção de medicamentos voltados para o mercado hospitalar. Fundada em 1948, a empresa tem a sua planta principal em Ribeirão Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e conta também com uma unidade em Governador Valadares, no Leste do estado.



A informação sobre a nova fábrica foi divulgada durante a reunião dos representantes da indústria farmacêutica com o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Leandro Safatle, e o prefeito Montes Claros, Guilherme Guimarães, terça-feira (20/1), na cidade-polo do Norte de Minas.



O presidente da Anvisa visitou a cidade a convite do Sindicato Intermunicipal das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Montes Claros (Quifarmo) para conhecer as potencialidades do município, que se consolida como o segundo maior polo farmacêutico do país, recebendo grandes indústrias do setor. Safatle esteve acompanhado da diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Fernanda De Negri, juntamente com técnicos da pasta.



Durante o encontro, o gestor de Inovação e Propriedade Industrial da Hypofarma, Robert Woolley, confirmou o novo investimento da indústria em Montes Claros. Ouvido pelo Estado de Minas, o executivo informou que a nova planta vai ocupar um terreno de 90 mil metros quadrados, adquirido pelo laboratório no município.



“O nosso objetivo é instalar uma fábrica totalmente nova que, além de expandir nossa produção, vai ampliar a nossa capacidade tecnológica. O objetivo é iniciar em 2028 o (processo operacional), incluindo a possibilidade de outras tecnologias futuras serem incorporadas também. O foco vai ser em medicamentos sólidos de alta complexidade”, disse Robert Woolley



Ele revelou que a nova unidade será destinada à produção de medicamentos voltados para hospitais e venda para governos. Inicialmente, o foco será a fabricação de medicamentos oncológicos orais, anestésicos e antibióticos. A meta da empresa é iniciar as obras de construção do empreendimento ainda no primeiro semestre deste ano.



O gestor de Inovação e Propriedade Industrial da Hypofarma disse que não tem informações detalhadas sobre o total de investimentos do grupo previsto para Montes Claros. Ele disse que a previsão inicial é que a nova fábrica venha gerar pelo menos 100 empregos diretos na cidade.



Segundo maior polo farmacêutico do país



O anúncio da Hypofarma fortalece Montes Claros como o segundo maior polo farmacêutico do país, recebendo grandes indústrias do segmento. Uma delas é a gigante Eurofarma, que instala no município a maior planta do setor de medicamentos, com área construída de 250 mil metros quadrados, equivalente a área de um aeroporto.



Entre outros laboratórios, o município cidade sedia a fábrica de insulina da multinacional dinamarquesa Novo Nordisk. O volume de insulina exportado pela unidade da Novo Nordisk do município responde por 25% de toda exportação nacional de fármacos. Em abril de 2025, a Novo Nordisk anunciou um investimento de R$ 6,4 bilhões em nova fábrica, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Montes Claros conta com fábricas em operação, implantação ou em expansão dos laboratórios Hipolabor, de Celer Biotecnologia (de diagnóstico in vitro/testes realizados em laboratórios) e Cristália, que inaugurou sua unidade na cidade no final de outubro de 2025. Foram gastos no empreendimento cerca R$ 300 milhões. Por ocasião da inauguração a Cristália anunciou o investimento de mais R$ 350 milhões numa unidade biotecnologia no município, totalizando R$ 650 milhões aplicados no Norte de Minas







Investimento da União Química



Outra empresa que investe no polo farmacêutico de Montes Claros é a União Química. Em agosto de 2025, o grupo adquiriu a fábrica da MSD Saúde Animal na cidade, que estava desativada desde o final de 2024.

Durante a reunião dos executivos das indústrias farmacêuticas com o presidente da Anvisa, o representante da União Química comunicou que, além de incrementar a produção de vacinas e medicamentos e veterinários, o grupo vai produzir medicamentos para humanos na planta do Norte de Minas.