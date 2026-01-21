Conta MEI: como abrir a sua em 3 passos e separar as finanças

Muitos Microempreendedores Individuais (MEIs) misturam as finanças pessoais com as da empresa, uma prática que, embora comum, pode dificultar a gestão do negócio. Separar o dinheiro em uma conta exclusiva para a empresa (conta PJ) é um passo fundamental para ter clareza sobre o faturamento, as despesas e o lucro real.

Abrir uma conta PJ para MEI é um processo simples e essa separação é o primeiro passo para uma gestão profissional e segura, facilitando o controle do fluxo de caixa, a comprovação de renda e a tomada de decisões estratégicas para o negócio.

Vale destacar que não há obrigatoriedade legal para o MEI ter uma conta PJ. No entanto, essa separação é recomendada como uma boa prática de gestão financeira, que transmite mais profissionalismo e facilita o relacionamento com fornecedores e clientes.

Misturar as contas torna quase impossível saber o que é lucro e o que é despesa pessoal. Isso prejudica a tomada de decisões e pode levar o empreendedor a gastar um dinheiro que pertence ao capital do negócio. A organização financeira é fundamental para o crescimento da empresa.

Como abrir sua conta MEI em 3 passos

O processo de abertura de uma conta PJ para MEI é rápido e, em muitos casos, pode ser feito de forma totalmente digital. Bancos tradicionais e digitais oferecem opções com diferentes benefícios. Siga este guia prático para organizar suas finanças de uma vez por todas.

1. Pesquise e escolha o banco

O primeiro passo é comparar as opções disponíveis. Bancos digitais costumam oferecer contas PJ sem taxa de manutenção e com serviços integrados, como emissão de boletos e maquininha de cartão.

Já os bancos tradicionais podem oferecer um relacionamento mais próximo com um gerente. Avalie o que faz mais sentido para seu negócio, comparando custos e benefícios.

2. Reúna os documentos necessários

A documentação exigida é simples e geralmente a mesma em todas as instituições financeiras. Antes de iniciar o processo de abertura, tenha em mãos:

Cartão CNPJ;

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

Documento de identificação com foto (RG ou CNH);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de endereço residencial recente.

3. Faça a solicitação de abertura

Com os documentos organizados, basta iniciar o processo de abertura no banco escolhido. Na maioria das fintechs, todo o procedimento é feito pelo aplicativo, enviando fotos dos documentos e preenchendo um formulário. O processo costuma ser analisado em poucos dias úteis. Em bancos físicos, pode ser necessário agendar uma visita à agência.

Conta aberta: e agora?

Após a aprovação, o próximo passo é direcionar todas as receitas do seu negócio para a nova conta PJ. Da mesma forma, todas as despesas da empresa, como pagamento de fornecedores, aluguel e impostos, devem sair exclusivamente dessa conta.

Para suas despesas pessoais, o ideal é definir um valor fixo mensal para transferir da conta da empresa para a sua conta pessoal. Essa retirada funciona como o seu salário. Manter essa disciplina garante que as finanças do negócio fiquem protegidas e organizadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

