Wegovy pode chegar em 2026 ao SUS para tratamento de obesidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A farmacêutica Novo Nordisk afirma que o medicamento Wegovy (semaglutida 2,4 mg) foi submetido para análise da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias) para incorporação ao SUS (Sistema Único de Saúde) em 16 de dezembro de 2024.

De acordo com os prazos informados pelo Ministério da Saúde, o órgão tem 180 dias úteis para avaliar um pedido de incorporação. Esse prazo, contudo, ainda pode ser prorrogado por mais 90 dias.

"O pedido foi realizado com o objetivo de oferecer uma opção de tratamento para a obesidade em pacientes com histórico de doença cardiovascular estabelecida, sem diabetes, a partir de 45 anos de idade", afirma a Novo Nordisk.

Considerando os 180 dias úteis a partir de 17 de dezembro de 2024, o prazo final é 28 de agosto de 2025. Caso haja uma prorrogação da data, somam-se ainda mais 90 dias úteis, e a resposta final da avaliação sairia apenas em 5 de janeiro de 2026.

A partir do momento em que o Wegovy foi colocado em avaliação, neste mês de março já deveria iniciar a avaliação técnica detalhada, com a elaboração do Relatório de Recomendação (RR). Caso o RR já tenha sido finalizado, a próxima etapa seria a Consulta Pública (20 a 30 dias úteis), mas o fármaco ainda não aparece no portal da Conitec entre as consultas em andamento.

A Folha de S.Paulo questionou a comissão sobre os prazos, que preveem conclusão da avaliação do Wegovy até o primeiro semestre de 2026, considerando critérios como eficácia, segurança e impacto orçamentário.

Atualmente, o SUS trata obesidade prioritariamente com medidas não farmacológicas (dieta, exercícios, suporte psicológico) e cirurgia bariátrica em casos graves, conforme o PCDT (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas) vigente, diz o Ministério da Saúde.

Se aprovado, o medicamentos ainda precisará cumprir o prazo de 180 dias úteis (lei 12.401/2011) após publicação no Diário Oficial da União para a efetiva incorporação ao SUS, tempo necessário para negociações de preços, aquisição e ajustes nos protocolos.

Esse período é necessário para concluir os trâmites operacionais, como negociação de preços, aquisição, distribuição e elaboração de protocolos clínicos que orientem o uso racional da tecnologia incorporada.

Se a avaliação for concluída até 28 de agosto de 2025, o medicamento estaria disponível no sistema público até 2 de junho de 2026. Se a decisão final ocorrer apenas em janeiro de 2026 ?devido a prorrogações no processo de análise? a incorporação efetiva se daria em 30 de setembro de 2026.

A farmacêutica Novo Nordisk esclarece também que o Ozempic (semaglutida injetável) e Rybelsus (semaglutida oral), embora compartilhem o mesmo princípio ativo (semaglutida) do Wegovy, não foram solicitados para fornecimento pelo SUS e possuem registro na Anvisa exclusivamente para o tratamento do diabetes tipo 2.

"Vale ressaltar, que a Novo Nordisk não endossa ou apoia a promoção de informações de caráter offlabel de seus medicamentos, ou seja, em desacordo com a bula, e recomenda que qualquer tratamento seja realizado mediante orientação e acompanhamento médico", afirma em nota.

Em 2023, a empresa já tinha submetido o Saxenda (liraglutida 3,0 mg) à Conitec para incorporação no SUS para o tratamento da obesidade, mas o processo não avançou devido a restrições orçamentárias, mesmo com viabilidade técnica.

Em nota à Folha de S.Paulo, a Conitec respondeu que o Saxenda está em avaliação, que também deve ser concluída no mesmo período que o Wegovy.

O medicamento já está disponível em programas estaduais de Goiás (GO), Distrito Federal (DF), Rio de Janeiro (RJ) e Espírito Santo (ES), sendo que GO e DF contam com iniciativas específicas para obesidade, enquanto o RJ o disponibiliza via IEDE (centro de referência em diabetes e obesidade). Em São Paulo (SP), o HC-FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) e o ICR (Instituto da Criança e do Adolescente) do HC-FMUSP oferecem o tratamento com recursos próprios.