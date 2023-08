A semaglutida, mesmo princípio ativo do Ozempic e Wegovy, já tem seus benefícios comprovados no tratamento do diabetes e é usado também no tratamento da obesidade.Para o médico endocrinologista André Vianna, os resultados positivos deste novo estudo são considerados como uma conquista no tratamento da obesidade. "Sempre soubemos que tratar a obesidade com foco na redução de peso e melhora da qualidade de vida traria mais saúde para as pessoas e menos complicações em todas as áreas, inclusive com efeitos cardiovasculares. Agora, esse estudo vem para comprovar que o uso da semaglutida no tratamento também tem potencial para reduzir o risco de infarto AVC ", destaca André Vianna.De acordo com o médico endocrinologista, "esse é o primeiro medicamento da história a alcançar um resultado positivo tanto no controle da obesidade quanto na redução de riscos cardiovasculares”, enfatiza.