EFEITO COLATERAL

Canetas emagrecedoras podem reduzir custos de companhias aéreas

Estudo aponta que a redução do peso médio dos passageiros pode gerar economia milionária em combustível e aumentar a rentabilidade do setor aéreo

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/01/2026 13:20

Com queda no peso médio dos passageiros, pesquisa aponta que o consumo de combustível de avião será menor, com redução dos custos
Com queda no peso médio dos passageiros, pesquisa aponta que o consumo de combustível de avião será menor, com redução dos custos

Canetas para perda de peso, como Ozempic e Wegovy, podem gerar um efeito inesperado fora do campo da saúde: economia de combustível para as companhias aéreas. De acordo com um relatório divulgado pela Jefferies, empresa global de serviços financeiros, a popularização dos medicamentos à base de GLP-1 pode reduzir significativamente os custos operacionais das principais companhias aéreas dos Estados Unidos. 

A estimativa é que as American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines e Southwest Airlines economizem juntas até US$ 580 milhões por ano em combustível, caso os passageiros fiquem mais leves. A lógica é simples: quanto menor o peso transportado, menor o consumo de querosene de aviação. 

“Faz todo sentido que o peso dos passageiros também impacte os custos”, afirmou Sheila Kahyaoglu, analista da Jefferies e uma das autoras do estudo, ao The New York Times. Segundo ela, as companhias aéreas buscam reduzir o peso das aeronaves para ganhar eficiência e gerar economia.

O combustível representa uma das maiores despesas do setor. A projeção da Jefferies indica que, em 2026, as quatro maiores companhias aéreas dos EUA devem consumir cerca de 16 bilhões de galões, a um custo total de US$ 38,6 bilhões (R$ 205 bilhões), o equivalente a quase 20% das despesas operacionais.

Embora a economia estimada com passageiros mais magros represente cerca de 1,5% dos gastos com combustível, o impacto é relevante. Pequenas variações de peso fazem diferença no balanço das aeronaves, que precisam gerar mais empuxo — e gastar mais combustível — quanto mais pesadas estiverem.

O estudo considera um cenário em que a sociedade fique, em média, 10% mais magra, impulsionada pelo uso dos medicamentos. Nesse caso, o peso total dos passageiros cairia cerca de 2%, o que poderia gerar um aumento de até 4% no lucro por ação das companhias aéreas.

Para ilustrar, os analistas usaram como exemplo um Boeing 737 Max 8. Com 178 passageiros pesando, em média, 82 quilos, o peso total de decolagem chega a cerca de 82 toneladas. Se o peso médio cair para 73 quilos, a aeronave decolaria com aproximadamente 80 toneladas — uma diferença que se traduz em economia ao longo de milhares de voos.

O setor aéreo tem histórico de medidas extremas para reduzir peso. Nos anos 1980, a American Airlines retirou uma única azeitona das saladas servidas a bordo e economizou cerca de US$ 40 mil por ano. Mais recentemente, empresas trocaram revistas impressas por versões digitais ou reduziram a gramatura de papéis usados em cabine pensando na economia.

Segundo pesquisa da organização não-governamental Kaiser Family Foundation, um em cada oito adultos nos Estados Unidos afirma usar medicamentos GLP-1, que reduzem o apetite e ajudam na perda de peso. Com a chegada de versões orais e acordos para redução de preços, a tendência é de ampliação do acesso e do impacto desses remédios.

Embora as companhias aéreas não devam comprar menos combustível de imediato, os analistas apontam que o fenômeno pode influenciar até outras áreas do negócio, como a venda de alimentos a bordo.

Um réptil nativos de desertos da América do Norte contribuiu decisivamente para uma descoberta médica que está entre as mais importantes de tempos recentes. -Arpingstone/Wikimédia Commons
Um réptil nativos de desertos da América do Norte contribuiu decisivamente para uma descoberta médica que está entre as mais importantes de tempos recentes.
Trata-se do monstro-de-gila (Heloderma suspectum), um pequeno lagarto peçonhento encontrado no sudoeste dos Estados Unidos e no noroeste do México. -Jeff Servoss/Wikimédia Commons
Trata-se do monstro-de-gila (Heloderma suspectum), um pequeno lagarto peçonhento encontrado no sudoeste dos Estados Unidos e no noroeste do México.
O monstro-de-gila é um réptil de movimentos lentos. Por isso, seu veneno evoluiu para ser capaz de imobilizar pequenas presas. - Domínio Públio/Wikimédia Commons
O monstro-de-gila é um réptil de movimentos lentos. Por isso, seu veneno evoluiu para ser capaz de imobilizar pequenas presas.
Além disso, os pesquisadores descobriram que o veneno do monstro-de-gila contém um hormônio que auxilia seu metabolismo a reduzir de tal forma a velocidade que ele pode sobreviver por longo tempo com baixo consumo calórico. -MonsterDoc/Wikimédia Commons
Além disso, os pesquisadores descobriram que o veneno do monstro-de-gila contém um hormônio que auxilia seu metabolismo a reduzir de tal forma a velocidade que ele pode sobreviver por longo tempo com baixo consumo calórico.
De acordo com cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, o réptil consegue resistir com apenas seis refeições por ano. -Reprodução do Instagram @projetoselvaviva
De acordo com cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, o réptil consegue resistir com apenas seis refeições por ano.
Nos estudos, os cientistas isolaram em laboratório o hormônio, que batizaram de exendina-4, e perceberam que ele é muito parecido com o GLP-1 - hormônio que o intestino humano produz naturalmente para controlar os níveis de açúcar no sangue após as refeições. -fernando zhiminaicela/Pixabay
Nos estudos, os cientistas isolaram em laboratório o hormônio, que batizaram de exendina-4, e perceberam que ele é muito parecido com o GLP-1 - hormônio que o intestino humano produz naturalmente para controlar os níveis de açúcar no sangue após as refeições.
Porém, o GLP-1 é excretado pelo corpo humano rapidamente. Já a exendina-4 mantém-se no organismo por mais tempo, produzindo efeito de longo prazo no controle da glicose. -Freepik Company S.L.
Porém, o GLP-1 é excretado pelo corpo humano rapidamente. Já a exendina-4 mantém-se no organismo por mais tempo, produzindo efeito de longo prazo no controle da glicose.
O medicamento Byetta (exenatida), usado no tratamento da diabetes tipo 2 ao fazer cair os níveis de glicose na circulação, foi o primeiro a ser desenvolvido após a descoberta da exendina-4 nos estudos do monstro-de-gila. - Reprodução do Facebook Da Silva Sauro
O medicamento Byetta (exenatida), usado no tratamento da diabetes tipo 2 ao fazer cair os níveis de glicose na circulação, foi o primeiro a ser desenvolvido após a descoberta da exendina-4 nos estudos do monstro-de-gila.
A partir dele, com algumas mudanças pequenas na cadeia de aminoácidos, foram elaboradas substâncias com efeitos maiores nessa redução de glicose. É o caso da semaglutida, o princípio ativo do Ozempic. - Reprodução do Youtube Canal Dr. Francisco Zacarias
A partir dele, com algumas mudanças pequenas na cadeia de aminoácidos, foram elaboradas substâncias com efeitos maiores nessa redução de glicose. É o caso da semaglutida, o princípio ativo do Ozempic.
Os estudos com o monstro-de-gila podem impulsionar novos trabalhos com toxinas liberadas por animais, na tentativa de descobrir substâncias que estimulem o desenvolvimento de novos fármacos. - MonsterDoc/Wikimédia Commons
Os estudos com o monstro-de-gila podem impulsionar novos trabalhos com toxinas liberadas por animais, na tentativa de descobrir substâncias que estimulem o desenvolvimento de novos fármacos.
“Podemos encontrar compostos ainda mais eficazes no veneno de algum outro animal, ou criar versões sintéticas que ataquem doenças por novos ângulos”, ressaltou o professor Kini. -
"Podemos encontrar compostos ainda mais eficazes no veneno de algum outro animal, ou criar versões sintéticas que ataquem doenças por novos ângulos", ressaltou o professor Kini.
Ele é um dos poucos lagartos venenosos, o único do tipo registrado em território norte-americano. Um indivíduo da espécie pode chegar a 56 centímetros de comprimento e pesar quase dois quilos. - Flickr Christina N. Zdenek
Ele é um dos poucos lagartos venenosos, o único do tipo registrado em território norte-americano. Um indivíduo da espécie pode chegar a 56 centímetros de comprimento e pesar quase dois quilos.
De hábitos exclusivamente noturnos, os monstros-de-gila têm a pele de fundo escuro com listras laranjas ou rosadas, que funcionam como camuflagem. O animal é dotado de uma estrutura externa chamada osteoderma, que funciona como uma espécie de armadura que o defende de predadores, como os falcões. - Reprodução do Facebook VIDA Selvagem
De hábitos exclusivamente noturnos, os monstros-de-gila têm a pele de fundo escuro com listras laranjas ou rosadas, que funcionam como camuflagem. O animal é dotado de uma estrutura externa chamada osteoderma, que funciona como uma espécie de armadura que o defende de predadores, como os falcões.
Embora seja um animal de pequeno porte, de caminhar vagaroso e aparÃªncia inofensiva, o monstro-de-gila pode oferecer riscos aos seres humanos exatamente por seu veneno, embora acidentes nÃ£o sejam muito comuns. -Flickr Carl Monopoli
Embora seja um animal de pequeno porte, de caminhar vagaroso e aparÃªncia inofensiva, o monstro-de-gila pode oferecer riscos aos seres humanos exatamente por seu veneno, embora acidentes nÃ£o sejam muito comuns.
Esse tipo de evento Ã© rarÃ­ssimo. A Ãºltima morte humana registrada por mordida de monstro-de-gila era de 1930. - MonsterDoc/WikimÃ©dia Commons
Esse tipo de evento Ã© rarÃ­ssimo. A Ãºltima morte humana registrada por mordida de monstro-de-gila era de 1930.
“A grande maioria das mordidas causa inchaço e sangramento local. Acho que este caso destaca que qualquer animal venenoso deve ser respeitado”, declarou na ocasião a Nick Brandehoff. à rede CBS. -MonsterDoc/Wikimédia Commons
"A grande maioria das mordidas causa inchaço e sangramento local. Acho que este caso destaca que qualquer animal venenoso deve ser respeitado", declarou na ocasião a Nick Brandehoff. à rede CBS.

