Câmera flagra injúria racial contra funcionário de loja de conveniência

Câmeras de segurança flagraram um caso de injúria racial dentro de uma loja de conveniência no bairro Bom Pastor, em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas, nessa quinta-feira (29/1). O episódio ocorreu após uma discussão entre um funcionário do estabelecimento e clientes.



Segundo as imagens do circuito interno, um cliente, que aparentava estar embriagado, se envolveu em um desentendimento com o colaborador e, em determinado momento, o ofendeu com a expressão de cunho racista "preto vagabundo".



As gravações mostram uma discussão intensa entre os dois, ambos em tom exaltado, sem que a motivação inicial fique clara. O funcionário tenta retirar o cliente do local, mas o confronto verbal continua.



O suspeito estava acompanhado do pai, um idoso de 78 anos, que tentou conduzir o filho para fora da loja e, ao mesmo tempo, minimizar a situação. Apesar de contestar a postura do funcionário, o idoso buscava apaziguar o conflito. Em determinado momento, o cliente deixa o estabelecimento, retorna e ameaça o funcionário, dizendo: "vou pagar para te dar uma surra". O pai intervém novamente, afirmando: "ele não é disso não".



Após sair da loja, o funcionário se aproxima da porta segurando um objeto que aparenta ser um cabo de vassoura, mas retorna em seguida para o interior do estabelecimento. Pai e filho permanecem do lado de fora. O idoso questiona a atitude do funcionário a uma terceira pessoa que tentava conter os ânimos.



Na sequência, o cliente retorna ao local e volta a proferir a ofensa racial: "você é um preto vagabundo". O pai tenta impedir o filho, dizendo: "para com isso". Em outro momento, pai e filho afirmam que o funcionário estaria com uma faca e alegam que "são do bem" e que nunca se envolveram em confusão.



Antes de deixarem o local definitivamente, o homem retorna mais uma vez à porta da loja e repete a ofensa racial. O funcionário reage chamando-o de "racista". Em seguida, pai e filho vão embora.

O caso foi denunciado pelo vereador Vítor Costa (PT). O funcionário informou que pretende registrar boletim de ocorrência.



Caso ocorre dois dias após projeto de lei protocolado na câmara



Dois dias antes do caso, na terça-feira (27/1), o vereador protocolou projeto na Câmara Municipal de Divinópolis que endurece regras para o ingresso no serviço público municipal.



A proposta altera a Lei nº 9.305/2023 e proíbe a nomeação, posse ou contratação de pessoas condenadas por racismo e injúria racial em cargos públicos do município, desde que haja condenação definitiva.



Na justificativa do Projeto de Lei nº CM 015/2026, o vereador afirma que a proposta busca "aperfeiçoar e ampliar a Lei nº 9.305, de 1º de dezembro de 2023, incorporando ao seu texto vedação objetiva ao ingresso no serviço público municipal de pessoas condenadas por crime de racismo".



Segundo o texto, a iniciativa funciona como "medida de afirmação da moralidade administrativa e de enfrentamento institucional à discriminação racial". Ao mesmo tempo, o projeto deixa claro que apenas condenações com trânsito em julgado podem gerar restrições, em respeito à Constituição Federal.



Lei evita punições sem condenação definitiva



A justificativa também ressalta que a proposta "explicita, de forma expressa e inequívoca, que somente condenações criminais com trânsito em julgado poderão produzir os efeitos restritivos previstos na Lei". Dessa forma, o texto preserva o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º da Constituição.



Ainda conforme o projeto, a medida "não cria sanção penal, não antecipa efeitos da condenação, não se baseia em meras acusações e não viola direitos fundamentais". O objetivo consiste em alinhar o combate ao racismo à segurança jurídica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Amanda Quintiliano/especial para o EM