Fui aprovado no Sisu 2026: veja o passo a passo para não perder sua vaga

Os aprovados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 foram divulgados nesta quinta-feira (29/1). Após o anúncio dos resultados pelo Ministério da Educação, começa a etapa da matrícula, um processo que exige atenção aos prazos e à documentação para garantir a vaga.

Cada instituição de ensino superior possui seu próprio cronograma e exigências específicas, por isso, a principal fonte de informação para o candidato aprovado passa a ser o site oficial da universidade onde estudará.

Fique atento aos prazos

O período para a matrícula da chamada regular começa no dia 2 de fevereiro. Assim que o resultado é divulgado, o candidato precisa consultar o edital de matrícula de sua futura universidade para verificar o prazo final, que pode variar entre as instituições. Perder o prazo significa perder a vaga, sem possibilidade de recurso.

Geralmente, as instituições estabelecem um limite de poucos dias para que os aprovados enviem os documentos ou compareçam presencialmente. Normalmente as universidades anunciam informações importantes em seus canais de comunicação para não perder nenhuma atualização.

Quais documentos separar?

A lista de documentos pode variar, mas existem documentos exigidos pela maioria das universidades. É recomendável já deixar tudo separado e digitalizado em boa qualidade. A documentação básica geralmente inclui:

certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar;

documento de identidade oficial com foto (RG ou CNH);

cadastro de pessoa física (CPF);

certidão de nascimento ou casamento;

comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;

comprovante de quitação com as obrigações militares (para homens maiores de 18 anos).

Candidatos aprovados por meio de cotas precisam apresentar documentos adicionais que comprovem o direito ao benefício, como comprovantes de renda familiar, autodeclaração étnico-racial ou laudos médicos para pessoas com deficiência (PcD).

Como funciona a matrícula?

O procedimento pode ser online ou presencial, dependendo da faculdade escolhida. No formato online, o estudante geralmente precisa fazer o upload dos documentos digitalizados em um sistema próprio da universidade. Já no presencial, é necessário comparecer a um local específico, dentro do prazo, com os documentos originais e cópias.

Verifique o formato adotado pela sua instituição e siga todas as instruções. Em caso de dúvidas, entre em contato diretamente com a secretaria acadêmica ou o departamento de registro da universidade.

