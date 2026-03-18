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ACIDENTE

Vídeo: motorista perde controle e bate em dois carros na Av. Carlos Luz

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente na altura do Bairro Santa Terezinha. Motorista que perdeu o controle ficou ferida

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
18/03/2026 12:00

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Acidente com três carros deixa trânsito lento na Av. Carlos Luz
Acidente com três carros deixa trânsito lento na Avenida Presidente Carlos Luz crédito: Imagens cedidas ao Estado de Minas

Um acidente envolvendo três carros deixou o trânsito lento na Avenida Presidente Carlos Luz, altura do Bairro Santa Terezinha, na manhã desta quarta-feira (18/3). Câmeras de segurança de uma floricultura próxima registraram o momento da colisão.

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Imagens mostram que uma motorista seguia no sentido Centro, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e atingiu outros dois veículos que seguiam no sentido Pampulha.

Segundo testemunhas, logo após o acidente, o trânsito ficou totalmente travado nos dois sentidos. Por volta das 11h, os três carros já haviam sido rebocados e o trânsito fluía normalmente.

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A motorista do carro que invadiu a contramão sofreu leves escoriações e foi atendida no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor da caminhonete preta também sofreu ferimentos leves no braço. O terceiro motorista não ficou ferido. Todos estavam sozinhos nos veículos.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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