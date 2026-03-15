Candidato a presidente morre em acidente de trânsito

O candidato à presidência do Peru pelo Partido dos Trabalhadores e Empreendedores (PTE), Napoleón Becerra, morreu em um acidente de trânsito quando se dirigia para um ato de campanha, confirmaram autoridades locais neste domingo (15/3).

Becerra era presidente do partido de centro e aparecia nas últimas posições nas pesquisas entre os mais de 30 candidatos que disputarão as eleições no próximo 12 de abril. As pesquisas situam Rafael López Aliaga à frente nas intenções de voto.

O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Ayacucho, no Sul do Peru, quando o carro em que o candidato viajava capotou por causas que estão sendo investigadas.

"O candidato Becerra já morreu", disse à emissora RPP Balvin Huamani, prefeito do distrito de Pilpichaca.

Segundo seu relato, ele mesmo levou Becerra, de 61 anos, para um posto de saúde, onde o candidato teve a morte confirmada.

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O Juizado Nacional das Eleições (JNE) lamentou o falecimento de Becerra e desejou a pronta recuperação das três pessoas que o acompanhavam e que ficaram feridas no acidente.