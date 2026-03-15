Homem morre, e outro fica gravemente ferido, em acidente na BR-494

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 59 anos morreu em um acidente envolvendo dois veículos na BR-494, na altura do KM 22, em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a colisão aconteceu por volta das 3h deste domingo (15/3).

Segundo os bombeiros, a vítima era natural de Divinópolis e dirigia um Fiat Uno. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local.

O outro motorista, um homem de 71 anos, dirigia um Fiat Fiorino e ficou preso às ferragens. Ele foi desencarcerado pelos militares e encaminhado em estado grave para a sala vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após os procedimentos periciais, o corpo permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar até a chegada do serviço funerário.