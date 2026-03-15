Dom Walmor está em repouso após infiltração na coluna lombar

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

O arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo está em repouso após uma infiltração à qual foi submetido na coluna lombar, para o tratamento de dores. Segundo a Arquidiocese de Belo Horizonte, a recuperação transcorre bem graças ao repouso, o qual limitou a presidência da celebração da ordenação diaconal na manhã desse sábado (14/3).

Como prudência, o ortopedista que acompanha dom Walmor o orientou a permanecer em repouso para que, nos próximos dias, de modo gradativo, possa retomar a totalidade de sua agenda de trabalhos dedicados à Igreja.

"Dom Walmor está indo muito bem na recuperação. Já celebraria no último sábado, quando houve uma ordenação diaconal, mas o ortopedista que o acompanhava pediu para ir com prudência, pois o rito da ordenação é mais longo", diz o texto da arquidiocese.

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Em outubro de 2023, dom Walmor foi submetido a uma cirurgia ortopédica. O procedimento teve o objetivo de descomprimir as vértebras na região lombar da coluna.