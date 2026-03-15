Árvore em escola cai e interdita parcialmente rua em BH; veja local

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Uma árvore flamboyant de grande porte, localizada dentro da Escola Estadual Mendes Pimentel, caiu e deixou parte de uma rua interditada no Bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (15/3).

A reportagem esteve no local e constatou que a árvore tombou em direção à Rua Doresópolis, ficando apoiada no muro da escola. Com a queda, a calçada e parte da via ficaram bloqueadas.

Mesmo com a obstrução, motociclistas e motoristas se arriscavam ao passar pelo canto da rua, enquanto moradores que caminhavam pela região paravam para observar a situação.

O Corpo de Bombeiros e a direção da escola foram procurados pela reportagem, que aguarda retorno sobre as providências para a remoção da árvore.

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Matéria em atualização