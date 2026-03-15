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ÁRVORE CAÍDA

Árvore em escola cai e interdita parcialmente rua em BH; veja local

Flamboyant de grande porte estava dentro de escola no Bairro Fernão Dias

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Gladyston Rodrigues
Wellington Barbosa
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/03/2026 09:53

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Árvore Flamboyant de grande porte, que fica dentro da Escola Estadual Mendes Pimentel
Árvore Flamboyant de grande porte, que fica dentro da Escola Estadual Mendes Pimentel crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Uma árvore flamboyant de grande porte, localizada dentro da Escola Estadual Mendes Pimentel, caiu e deixou parte de uma rua interditada no Bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (15/3).

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A reportagem esteve no local e constatou que a árvore tombou em direção à Rua Doresópolis, ficando apoiada no muro da escola. Com a queda, a calçada e parte da via ficaram bloqueadas.

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Mesmo com a obstrução, motociclistas e motoristas se arriscavam ao passar pelo canto da rua, enquanto moradores que caminhavam pela região paravam para observar a situação.

O Corpo de Bombeiros e a direção da escola foram procurados pela reportagem, que aguarda retorno sobre as providências para a remoção da árvore.

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Matéria em atualização

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