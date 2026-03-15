Árvore em escola cai e interdita parcialmente rua em BH; veja local
Flamboyant de grande porte estava dentro de escola no Bairro Fernão Dias
compartilheSIGA
Uma árvore flamboyant de grande porte, localizada dentro da Escola Estadual Mendes Pimentel, caiu e deixou parte de uma rua interditada no Bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (15/3).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A reportagem esteve no local e constatou que a árvore tombou em direção à Rua Doresópolis, ficando apoiada no muro da escola. Com a queda, a calçada e parte da via ficaram bloqueadas.
Leia Mais
Mesmo com a obstrução, motociclistas e motoristas se arriscavam ao passar pelo canto da rua, enquanto moradores que caminhavam pela região paravam para observar a situação.
O Corpo de Bombeiros e a direção da escola foram procurados pela reportagem, que aguarda retorno sobre as providências para a remoção da árvore.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização