Árvore cai e atinge duas casas no Bairro Funcionários, em BH

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Uma árvore de grande porte caiu e atingiu duas residências na noite dessa sexta-feira (13/3), na Rua Ceará, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a via chegou a ficar obstruída durante a noite e a queda da árvore também puxou parte da fiação elétrica. Imagens também mostram que os fios ficaram repartidos no chão, mas a Cemig informou que uma equipe esteve no local ontem à noite e verificou que a fiação da companhia não foi atingida.

Na manhã deste sábado (14/3), os trabalhos de corte e remoção da árvore ainda continuavam, mas a rua já havia sido liberada para o trânsito. Não houve registro de feridos.

A Defesa Civil foi acionada para acompanhar a ocorrência. A reportagem esteve no local e observou grande quantidade de pó de cupim próximo ao tronco da árvore, o que pode indicar que a estrutura estava comprometida.

A queda ocorreu após uma chuva forte atingir a Região Centro-Sul de Belo Horizonte na tarde de sexta-feira. Dados da prefeitura apontam que o volume ultrapassou 5 milímetros em apenas cinco minutos, por volta das 13h35, índice considerado muito alto para um intervalo tão curto, segundo a Defesa Civil.

A previsão do tempo para este sábado (14/3) indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e rajadas de vento na capital mineira.

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