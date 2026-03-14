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QUEDA DE ÁRVORE

Árvore cai e atinge duas casas no Bairro Funcionários, em BH

Queda ocorreu durante chuva forte e mobilizou bombeiros, Cemig e Defesa Civil

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Gladyston Rodrigues
Wellington Barbosa
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/03/2026 11:49

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Árvore de grande porte cai na Rua Ceará, no Bairro Funcionários. Detalhe do pó do ninho de cupim
Árvore de grande porte cai na Rua Ceará, no Bairro Funcionários. Detalhe do pó do ninho de cupim crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Uma árvore de grande porte caiu e atingiu duas residências na noite dessa sexta-feira (13/3), na Rua Ceará, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a via chegou a ficar obstruída durante a noite e a queda da árvore também puxou parte da fiação elétrica. Imagens também mostram que os fios ficaram repartidos no chão, mas a Cemig informou que uma equipe esteve no local ontem à noite e verificou que a fiação da companhia não foi atingida. 

Na manhã deste sábado (14/3), os trabalhos de corte e remoção da árvore ainda continuavam, mas a rua já havia sido liberada para o trânsito. Não houve registro de feridos.

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A Defesa Civil foi acionada para acompanhar a ocorrência. A reportagem esteve no local e observou grande quantidade de pó de cupim próximo ao tronco da árvore, o que pode indicar que a estrutura estava comprometida.

A queda ocorreu após uma chuva forte atingir a Região Centro-Sul de Belo Horizonte na tarde de sexta-feira. Dados da prefeitura apontam que o volume ultrapassou 5 milímetros em apenas cinco minutos, por volta das 13h35, índice considerado muito alto para um intervalo tão curto, segundo a Defesa Civil.

A previsão do tempo para este sábado (14/3) indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e rajadas de vento na capital mineira.

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Grande quantidade de pó de cupim próximo ao tronco da árvore, o que pode indicar que a estrutura estava comprometida
Grande quantidade de pó de cupim próximo ao tronco da árvore, o que pode indicar que a estrutura estava comprometida Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

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