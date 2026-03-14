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BH pode ter chuva forte com raios e ventos neste sábado (14)

Capital já registra acumulado de chuva acima da média em algumas regionais

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/03/2026 07:33

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Regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica do mês
Regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica do mês crédito: Gladyston Rodrigues/EM.D.A.Press

A previsão do tempo para este sábado (14/3) indica céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes em Belo Horizonte. As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil municipal.

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Ainda conforme o órgão, a temperatura mínima registrada na capital foi de 17,5°C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% durante a tarde.

A Defesa Civil também alerta para a possibilidade de chuvas intensas e acumulados significativos ao longo do dia.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional nesta madrugada:

  • Barreiro: 18,1 °C (às 3h)
  • Centro-Sul: 17,9 °C (à 0h05)
  • Oeste: 17,5 °C, com sensação térmica de 17,1 °C (às 6h)
  • Pampulha: 19 °C, com sensação térmica de 21 °C (à 0h)
  • Venda Nova: 18,6 °C (à 1h35)

Acumulado de chuvas em março

Até as 6h deste sábado (14), algumas regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica do mês, que é de 197,5 milímetros, segundo dados climatológicos.

Confira o acumulado por regional:

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  • Barreiro: 231,1 mm (117%)
  • Centro-Sul: 180,0 mm (91,1%)
  • Hipercentro: 120,4 mm (61,8%)
  • Leste: 215,0 mm (108,9%)
  • Nordeste: 146,2 mm (74%)
  • Noroeste: 169,4 mm (85,8%)
  • Norte: 92,6 mm (46,9%)
  • Oeste: 181,0 mm (91,6%)
  • Pampulha: 134,4 mm (68,1%)
  • Venda Nova: 97,2 mm (49,2%)

Média Climatológica março: 197,5 mm

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