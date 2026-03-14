BH pode ter chuva forte com raios e ventos neste sábado (14)

A previsão do tempo para este sábado (14/3) indica céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes em Belo Horizonte. As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil municipal.

Ainda conforme o órgão, a temperatura mínima registrada na capital foi de 17,5°C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% durante a tarde.

A Defesa Civil também alerta para a possibilidade de chuvas intensas e acumulados significativos ao longo do dia.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional nesta madrugada:

Barreiro: 18,1 °C (às 3h)

Centro-Sul: 17,9 °C (à 0h05)

Oeste: 17,5 °C, com sensação térmica de 17,1 °C (às 6h)

Pampulha: 19 °C, com sensação térmica de 21 °C (à 0h)

Venda Nova: 18,6 °C (à 1h35)

Acumulado de chuvas em março

Até as 6h deste sábado (14), algumas regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica do mês, que é de 197,5 milímetros, segundo dados climatológicos.

Confira o acumulado por regional:

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Barreiro: 231,1 mm (117%)

Centro-Sul: 180,0 mm (91,1%)

Hipercentro: 120,4 mm (61,8%)

Leste: 215,0 mm (108,9%)

Nordeste: 146,2 mm (74%)

Noroeste: 169,4 mm (85,8%)

Norte: 92,6 mm (46,9%)

Oeste: 181,0 mm (91,6%)

Pampulha: 134,4 mm (68,1%)

Venda Nova: 97,2 mm (49,2%)

Média Climatológica março: 197,5 mm