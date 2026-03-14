Chuvas mantêm Minas Gerais em alerta na reta final do verão
Cidades da Grande BH monitoram nível do Rio das Velhas, após elevação que provocou suspensão de aulas em Raposos. Riscos rondam também outras regiões do estado
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O último fim de semana do verão começa com 620 municípios do estado em alerta de “perigo” para chuvas intensas, e a previsão é de tempo ainda instável até sexta-feira, dia 20, quando a estação termina, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta do Inmet teve início à 0h deste sábado (14/3) e vai até as 23h59, podendo ser renovado. Entre as regiões em aviso estão a Zona da Mata, que ainda lida com as consequências das fortes chuvas de fevereiro e início de março, e a Metropolitana de Belo Horizonte, castigada por temporais na última semana.
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Também a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu alerta para a possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento e ocorrência pontual de granizo em diversas regiões do estado hoje e amanhã. Na Grande BH, a elevação do volume do Rio das Velhas mantém cidades da Grande BH, entre elas Raposos e Sabará, de sobreaviso.
O alerta do Inmet informa que, neste sábado, há possibilidade de precipitações com volume entre 50 e 100 mm/dia e ventos acima de 60 km/h nas Regiões Metropolitana de BH, Zona da Mata, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste Mineiro, Noroeste de Minas e Vale do Mucuri. Nas regiões do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas, a previsão é de chuvas de até 50 mm/dia e ventos entre 40 e 60 km/.
Segundo o Inmet, o tempo é de instabilidade no estado devido à presença do centro de baixa pressão nas imediações da Região Sudeste, ainda que afastado da costa, o que mantém o canal de umidade estabelecido entre a Amazônia e o Brasil Central e Sudeste. Ao longo da semana, a instabilidade deve permanecer. Segundo o meteorologista do Inmet Lizandro Gemiacki, as cidades mineiras devem continuar registrando pancadas de chuvas no fim do dia.
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A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) também emitiu alerta para a possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento e ocorrência pontual de granizo em diversas regiões do estado neste fim de semana. O risco maior se concentra na Zona da Mata neste sábado. No domingo, o Vale do Rio Doce e a RMBH ampliam a lista. “Em caso de chuva intensa, a orientação é evitar áreas de alagamento, não tentar atravessar enxurradas e procurar abrigo em locais seguros”, orienta o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende.
RAPOSOS
O volume do Rio das Velhas atingiu nível de alerta após chuvas as chuvas da madrugada de ontem (13/3) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Prefeitura de Raposos informou que, por volta das 8h45, a régua de monitoramento chegou a marcar 5,64 metros. Preventivamente, as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas ontem.
A Prefeitura de Raposos também fez interdições como medida de segurança. A passarela que dá acesso aos bairros Vila Bela e Matadouro sofreu interdição temporária, e a unidade do Programa Saúde da Família (PSF) Morro das Bicas II foi fechada. Os atendimentos foram direcionados para o PSF Morro das Bicas I.
O Executivo municipal ainda proibiu temporariamente o estacionamento de veículos na Rua Doutor Bolívar de Freitas. Segundo a prefeitura, a medida foi adotada porque a via está sendo utilizada como alternativa de circulação devido ao comprometimento do acesso da Rua Herval Silva, onde houve acúmulo de lama e resíduos após o aumento do nível da água. A via foi considerada pela prefeitura o ponto mais crítico da cidade após o temporal.
Segundo o Executivo municipal, foram utilizados um trator, uma retroescavadeira, dois caminhões, um caminhão-pipa e uma equipe de aproximadamente 20 trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras para realizar a limpeza da via. “Estamos com todas as equipes mobilizadas e em contato constante com as cidades da região para monitorar o comportamento do rio”, afirmou o prefeito Guilherme Bitencourt (Cidadania).
A Defesa Civil municipal também monitora o nível do Rio das Velhas, que por volta de 17h10 de ontem, estava em 4,44m. A Prefeitura de Raposos considera nível de “atenção” um volume de água partir de 4 m e o de “alerta”, que foi atingido pela manhã, 4,70m. A partir de 6m, a situação é considerada emergência.
Além dos órgãos municipais, moradores de Raposos se mantêm em alerta. “Estamos calejados com isso. Já sabemos muito bem o que temos que fazer”, afirma Vagner Paulo Anastácio de Souza, de 38 anos, que é bombeiro civil e cantor. Na tarde de ontem, ele estava monitorando o nível do rio. Para evitar danos maiores em caso de aumento do volume do Velhas, explica Vagner, moradores e comerciantes saem dos imóveis e, quando possível, levam mercadorias e outros materiais das lojas para o segundo andar.
SABARÁ
Em Sabará, também na Grande BH, autoridades acompanham a elevação do nível do Rio das Velhas. O prefeito Sargento Rodolfo (Republicanos) informou que o município mantém monitoramento constante desde a madrugada de ontem (13/3), já que o aumento do volume de água está relacionado às chuvas registradas nas cidades que ficam na cabeceira do rio, como Itabirito e Raposos. Segundo ele, o comportamento do rio nessas localidades influencia diretamente o nível da água que chega ao município horas depois.
De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Flávio Godinho, a cidade permanece em situação de atenção, e as equipes seguem mobilizadas para acompanhar a evolução do nível do rio e orientar a população. Sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Gilberto Lúcio de Alcântara explicou que a corporação também está atenta. “Estamos fazendo o monitoramento do nível do rio como uma ação preventiva, para planejar possíveis intervenções caso seja necessário”, afirmou.
Sabará ainda lida com as consequências das fortes chuvas que atingiram a cidade no decorrer da semana. De acordo com o secretário de Defesa Civil, Flávio Godinho, equipes da prefeitura continuam mobilizadas para ações de limpeza e assistência à população. Entre os impactos da chuva na cidade, está o alagamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vilas Reunidas, no Bairro Itacolomi, na quarta-feira (11/3). De acordo com a Defesa Civil do município, medicamentos e alguns equipamentos foram perdidos devido ao alagamento.
As chuvas também provocaram uma enxurrada na última segunda-feira (9/3), que resultou no desaparecimento do jovem Arthur Henrique, de 24 anos. Ele foi arrastado pela água na tarde de segunda-feira, após a abertura de uma cratera. Segundo os bombeiros, o jovem estava com outras duas pessoas tentando abrir um buraco em um muro para escoar a água da chuva que invadia a casa de uma vizinha. Durante a tentativa de drenagem, parte do solo cedeu e a força da água arrastou o jovem para dentro da galeria, que teria sido improvisada por moradores da região.
Até ontem (13/3), Arthur Henrique estava desaparecido. Por volta das 12h40, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionados para uma ocorrência de encontro de um corpo em Jaboticatubas, próximo ao Rio das Velhas, que pode ser do jovem. Às 18h, a PCMG informou que o corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exame de necropsia, mas ainda não havia sido identificado.
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Risco geológico em BH
Quatro regiões de Belo Horizonte estão em alerta de risco geológico até terça-feira (17/3), de acordo com a Defesa Civil municipal. Nas regiões Leste e Barreiro, o risco é considerado forte, classificação para acumulados de chuva superiores a 70mm em 72h. Nas Regionais Centro-Sul e Oeste, o risco é moderado, com acumulado de precipitação maior ou igual a 50mm em 48h. O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo e sinais construtivos, como rachaduras e trincas. Se observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).