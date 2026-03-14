Chuvas mantêm Minas Gerais em alerta na reta final do verão

O último fim de semana do verão começa com 620 municípios do estado em alerta de “perigo” para chuvas intensas, e a previsão é de tempo ainda instável até sexta-feira, dia 20, quando a estação termina, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta do Inmet teve início à 0h deste sábado (14/3) e vai até as 23h59, podendo ser renovado. Entre as regiões em aviso estão a Zona da Mata, que ainda lida com as consequências das fortes chuvas de fevereiro e início de março, e a Metropolitana de Belo Horizonte, castigada por temporais na última semana.

Também a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu alerta para a possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento e ocorrência pontual de granizo em diversas regiões do estado hoje e amanhã. Na Grande BH, a elevação do volume do Rio das Velhas mantém cidades da Grande BH, entre elas Raposos e Sabará, de sobreaviso.

O alerta do Inmet informa que, neste sábado, há possibilidade de precipitações com volume entre 50 e 100 mm/dia e ventos acima de 60 km/h nas Regiões Metropolitana de BH, Zona da Mata, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste Mineiro, Noroeste de Minas e Vale do Mucuri. Nas regiões do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas, a previsão é de chuvas de até 50 mm/dia e ventos entre 40 e 60 km/.

Segundo o Inmet, o tempo é de instabilidade no estado devido à presença do centro de baixa pressão nas imediações da Região Sudeste, ainda que afastado da costa, o que mantém o canal de umidade estabelecido entre a Amazônia e o Brasil Central e Sudeste. Ao longo da semana, a instabilidade deve permanecer. Segundo o meteorologista do Inmet Lizandro Gemiacki, as cidades mineiras devem continuar registrando pancadas de chuvas no fim do dia.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) também emitiu alerta para a possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento e ocorrência pontual de granizo em diversas regiões do estado neste fim de semana. O risco maior se concentra na Zona da Mata neste sábado. No domingo, o Vale do Rio Doce e a RMBH ampliam a lista. “Em caso de chuva intensa, a orientação é evitar áreas de alagamento, não tentar atravessar enxurradas e procurar abrigo em locais seguros”, orienta o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende.



RAPOSOS

O volume do Rio das Velhas atingiu nível de alerta após chuvas as chuvas da madrugada de ontem (13/3) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Prefeitura de Raposos informou que, por volta das 8h45, a régua de monitoramento chegou a marcar 5,64 metros. Preventivamente, as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas ontem.

A Prefeitura de Raposos também fez interdições como medida de segurança. A passarela que dá acesso aos bairros Vila Bela e Matadouro sofreu interdição temporária, e a unidade do Programa Saúde da Família (PSF) Morro das Bicas II foi fechada. Os atendimentos foram direcionados para o PSF Morro das Bicas I.

O Executivo municipal ainda proibiu temporariamente o estacionamento de veículos na Rua Doutor Bolívar de Freitas. Segundo a prefeitura, a medida foi adotada porque a via está sendo utilizada como alternativa de circulação devido ao comprometimento do acesso da Rua Herval Silva, onde houve acúmulo de lama e resíduos após o aumento do nível da água. A via foi considerada pela prefeitura o ponto mais crítico da cidade após o temporal.

Segundo o Executivo municipal, foram utilizados um trator, uma retroescavadeira, dois caminhões, um caminhão-pipa e uma equipe de aproximadamente 20 trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras para realizar a limpeza da via. “Estamos com todas as equipes mobilizadas e em contato constante com as cidades da região para monitorar o comportamento do rio”, afirmou o prefeito Guilherme Bitencourt (Cidadania).

A Defesa Civil municipal também monitora o nível do Rio das Velhas, que por volta de 17h10 de ontem, estava em 4,44m. A Prefeitura de Raposos considera nível de “atenção” um volume de água partir de 4 m e o de “alerta”, que foi atingido pela manhã, 4,70m. A partir de 6m, a situação é considerada emergência.

Além dos órgãos municipais, moradores de Raposos se mantêm em alerta. “Estamos calejados com isso. Já sabemos muito bem o que temos que fazer”, afirma Vagner Paulo Anastácio de Souza, de 38 anos, que é bombeiro civil e cantor. Na tarde de ontem, ele estava monitorando o nível do rio. Para evitar danos maiores em caso de aumento do volume do Velhas, explica Vagner, moradores e comerciantes saem dos imóveis e, quando possível, levam mercadorias e outros materiais das lojas para o segundo andar.



SABARÁ

Em Sabará, também na Grande BH, autoridades acompanham a elevação do nível do Rio das Velhas. O prefeito Sargento Rodolfo (Republicanos) informou que o município mantém monitoramento constante desde a madrugada de ontem (13/3), já que o aumento do volume de água está relacionado às chuvas registradas nas cidades que ficam na cabeceira do rio, como Itabirito e Raposos. Segundo ele, o comportamento do rio nessas localidades influencia diretamente o nível da água que chega ao município horas depois.

De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Flávio Godinho, a cidade permanece em situação de atenção, e as equipes seguem mobilizadas para acompanhar a evolução do nível do rio e orientar a população. Sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Gilberto Lúcio de Alcântara explicou que a corporação também está atenta. “Estamos fazendo o monitoramento do nível do rio como uma ação preventiva, para planejar possíveis intervenções caso seja necessário”, afirmou.

Sabará ainda lida com as consequências das fortes chuvas que atingiram a cidade no decorrer da semana. De acordo com o secretário de Defesa Civil, Flávio Godinho, equipes da prefeitura continuam mobilizadas para ações de limpeza e assistência à população. Entre os impactos da chuva na cidade, está o alagamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vilas Reunidas, no Bairro Itacolomi, na quarta-feira (11/3). De acordo com a Defesa Civil do município, medicamentos e alguns equipamentos foram perdidos devido ao alagamento.

As chuvas também provocaram uma enxurrada na última segunda-feira (9/3), que resultou no desaparecimento do jovem Arthur Henrique, de 24 anos. Ele foi arrastado pela água na tarde de segunda-feira, após a abertura de uma cratera. Segundo os bombeiros, o jovem estava com outras duas pessoas tentando abrir um buraco em um muro para escoar a água da chuva que invadia a casa de uma vizinha. Durante a tentativa de drenagem, parte do solo cedeu e a força da água arrastou o jovem para dentro da galeria, que teria sido improvisada por moradores da região.

Até ontem (13/3), Arthur Henrique estava desaparecido. Por volta das 12h40, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionados para uma ocorrência de encontro de um corpo em Jaboticatubas, próximo ao Rio das Velhas, que pode ser do jovem. Às 18h, a PCMG informou que o corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exame de necropsia, mas ainda não havia sido identificado.

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Risco geológico em BH



Quatro regiões de Belo Horizonte estão em alerta de risco geológico até terça-feira (17/3), de acordo com a Defesa Civil municipal. Nas regiões Leste e Barreiro, o risco é considerado forte, classificação para acumulados de chuva superiores a 70mm em 72h. Nas Regionais Centro-Sul e Oeste, o risco é moderado, com acumulado de precipitação maior ou igual a 50mm em 48h. O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo e sinais construtivos, como rachaduras e trincas. Se observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

