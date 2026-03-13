Como funcionam os alertas de desastres que você recebe no seu celular?

Você já recebeu um alerta da Defesa Civil alertando sobre chuvas fortes, deslizamentos ou outros riscos na sua região? Essas mensagens, que podem salvar vidas, fazem parte de um sistema de alerta nacional projetado para informar a população rapidamente sobre desastres naturais iminentes. O serviço é coordenado pela Defesa Civil em parceria com as operadoras de telefonia e utiliza diferentes tecnologias para alcançar o maior número de pessoas.

A principal ferramenta por trás desses avisos é uma plataforma que integra a Defesa Civil aos sistemas das empresas de telefonia. Quando um risco é identificado, como uma tempestade severa se aproximando de uma cidade, as autoridades definem a área geográfica que precisa ser notificada. A partir daí, o alerta é disparado.

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Como os alertas são enviados?

O método mais conhecido é o envio de SMS para o número 40199. Moradores de uma determinada área, identificada pelo CEP, que se cadastraram previamente recebem a mensagem de texto. Esse sistema permite um aviso direcionado, garantindo que apenas as pessoas na zona de perigo sejam contatadas, evitando pânico desnecessário em outras localidades.

Além do SMS, uma tecnologia mais moderna chamada Cell Broadcast, conhecida como "Defesa Civil Alerta", está sendo implementada de forma gradual no Brasil e ainda não cobre todo o território nacional. Diferente da mensagem de texto, que vai para números específicos, o Cell Broadcast funciona como um sinal de rádio que atinge todos os celulares compatíveis conectados a determinadas antenas de telefonia. A vantagem é a velocidade e o fato de não depender de cadastro prévio, alcançando turistas e visitantes na área de risco. Em casos de risco extremo, os alertas podem chegar com som alto e característico, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso.

Como se cadastrar para receber os avisos

Para receber os alertas via SMS, o processo é simples e gratuito. Basta enviar uma mensagem de texto com o Código de Endereçamento Postal (CEP) de interesse para o número 40199. Logo após o envio, você receberá uma confirmação de cadastro. É possível cadastrar mais de um CEP, o que é útil para monitorar a casa de familiares ou o local de trabalho.

Já o sistema Cell Broadcast geralmente vem ativado por padrão em smartphones mais novos. Caso não esteja recebendo, é possível verificar as configurações do aparelho. A opção costuma ficar em “Configurações de emergência” ou “Alertas sem fio de emergência” dentro do menu de notificações ou segurança do celular.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.