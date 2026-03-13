Sua casa está preparada para chuvas fortes? Confira 7 itens para revisar

Temporais recentes, que atingiram diversas cidades brasileiras, servem de alerta para um problema comum: infiltrações, alagamentos e prejuízos que poderiam ser evitados. Com meteorologistas alertando para um aumento de eventos climáticos extremos, a intensidade das chuvas tende a crescer, tornando a revisão de pontos críticos da casa essencial para garantir a segurança do imóvel e a tranquilidade dos moradores.

A manutenção preventiva é mais barata e menos estressante do que lidar com os estragos depois que a água já causou danos. Para ajudar nessa tarefa, listamos sete itens essenciais que merecem atenção antes do próximo temporal. A inspeção pode ser feita rapidamente e evita grandes dores de cabeça no futuro.

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O que revisar para proteger sua casa

1. Calhas e rufos

Esses são os principais responsáveis por direcionar a água da chuva para longe da estrutura da casa. Verifique se há folhas, galhos ou sujeira bloqueando a passagem. Calhas obstruídas fazem a água transbordar, escorrer pelas paredes e causar infiltrações graves no teto e na fundação.

2. Telhado

Uma única telha quebrada, trincada ou deslocada é suficiente para iniciar um vazamento. Faça uma inspeção visual em todo o telhado, procurando por peças danificadas. Se notar qualquer problema, a substituição imediata é a melhor solução para evitar que a água penetre na laje.

3. Ralos e sistemas de drenagem

Ralos de quintais, garagens e varandas devem estar sempre limpos e desobstruídos. O acúmulo de detritos impede o escoamento rápido da água, o que pode levar a alagamentos e fazer com que a água da chuva retorne para dentro do imóvel.

4. Vedações em portas e janelas

Borrachas de vedação e silicone ressecados ou danificados são um convite para a entrada de água, mesmo em chuvas moderadas. Verifique o estado das vedações e, se necessário, faça a troca para garantir que portas e janelas estejam completamente seladas contra o vento e a chuva.

5. Parte elétrica

Infiltrações próximas a tomadas, interruptores, disjuntores e fiações representam um grande risco de curto-circuito e até incêndios. Procure por manchas de umidade ou mofo perto de pontos elétricos. Qualquer sinal de problema exige atenção imediata para garantir a segurança de todos.

6. Muros e estruturas externas

A força da água pode comprometer a estabilidade de muros e outras estruturas no entorno da casa. Observe se há rachaduras, fissuras ou estufamentos em muros de arrimo e paredes externas. Esses sinais podem indicar que a estrutura está sobrecarregada pela pressão da água no solo.

7. Árvores e galhos próximos

Galhos secos ou muito próximos do telhado e da fiação elétrica podem cair com ventos fortes, causando danos sérios à estrutura do imóvel e interrupções no fornecimento de energia. Realize a poda preventiva de árvores no seu terreno para minimizar esses riscos. Para árvores de grande porte, é fundamental contratar um profissional especializado para realizar o serviço com segurança.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.